【馬時亨‧香港情】薛家燕爆昔日為港鐵拍片零酬勞　黎耀祥坐無冷氣巴士「出事」

▲ 《馬時亨‧香港情》

由馬時亨主持的《馬時亨‧香港情》，於本周六（4月29日）播出的第二集，嘉賓是薛家燕和黎耀祥，二人與主持馬時亨暢談昔日與「交通」有關的趣事，包括人力車、電車、嘩啦嘩啦、渡海小輪、地鐵、巴士及飛機等，以自身經歷見證香港交通史變遷。

健談的家燕姐除提供大量有趣故事，更開心share昔日珍貴「絕美」照片，臉尖尖、眼大大，笑起來酒粒分明，顏值爆燈。

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家燕姐爆昔日拍宣傳片酬勞

家燕姐透露，當年與梁醒波（波叔）分別代表麗的及無綫拍攝宣傳片，由於地鐵的基建工程在當年來說十分大型，家燕姐對於自己能參與其中深感榮幸，加上之前做童星時已與波叔合作過，故事件對她來說別具意義。

當晚家燕姐和波叔拍至凌晨3點多收工期間，波叔就簽單問題與現場兩位年青工作人員「周旋」，經歷數個來回，波叔最終憑一句：「你幫政府做嘢有糧出，我幫政府拍嘢就冇單簽呀？你覺得啱唔啱？」

家燕姐笑指，其實當時她與波叔同一想法，只是不敢出聲，後來過了兩天，家燕姐便收到通知有糧出。

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祥哥「巴士嘔吐實錄」

兩位嘉賓還暢談坐巴士趣事，祥哥指由於當年的巴士沒有冷氣，加上大熱天時又焗又曬，故小時候乘搭很容易暈車浪及嘔吐。

後來祥哥爸媽出街不但要帶定嘔吐袋，更要經常轉陣搭的士，以免影響其他乘客，祥哥說：「係好貴，但冇辦法，爸爸媽媽對我真係好好，僅餘嘅錢都用咗嚟搭的士。」

家燕則驚爆當年曾為「賺取」幾毛錢來買對自己很重要的東西，會由旺角步行至鑽石山，家燕姐更在節目中分享當年出國坐飛機的盛況。

▲ 黎耀祥分享「巴士嘔吐實錄」。（影片截圖）

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