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【癌症殺手】50歲男大便呈白色揭患癌　醫生拆解5種糞便顔色警號

醫生診症室 11:47 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

50歲男大便呈白色揭患癌，醫生拆解5種糞便顔色警號。（iStock圖片）

糞便顔色不尋常，可能是身體毛病作怪，甚至是癌症警號。台灣一名50多歲男子近來大便顔色愈來愈淡，呈米白色，求醫檢查後竟發現患癌。

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【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在節目《醫師好辣》中分享，該名50多歲上班族求診時，表示身體沒有不適，但發現體重持續下降，臉愈來愈黃，陳醫生檢查他的眼睛時，發現其眼白發黃，但本身沒有乙型及丙型肝炎病史。

經超聲波檢查後，發現他有「膽道擴張」現象，代表某處被堵塞。陳醫生詢問患者，身體是否有其他異樣，對方表示近來糞便的顔色愈來愈淡，呈米白色。最終發現他患上壺腹癌，由於腫瘤堵住膽道和十二指腸開口，導致膽汁無法排出，影響糞便顔色。

陳醫生解釋，如腫瘤生長速度慢，不會造成太大痛楚，故難以察覺。他提醒，若發現糞便顔色不尋常，應盡早求醫。

糞便顔色揭示身體疾病

陳醫生表示，不同糞便顔色可反映身體狀況：

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根據中央社報道，台大醫院一般外科主任田郁文曾表示，壺腹位於膽管、胰管和十二指腸交會處，壺腹癌並不少見，惟成因尚不明確，因此較難預防，壺腹癌大多會造成膽道阻塞，導致黃疸、茶色尿、食欲不振或發燒等症狀。

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責任編輯：羅嘉欣

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