【性衝動】老闆愈罵愈有性衝動　25歲職場新仔要去廁所解決：我係咪有病？

▲ 老闆愈罵愈有性衝動，25歲職場新仔要去廁所解決。

職場壓力原來可以引致性慾高漲！台灣便有一名25歲職場男新人，發現自己每逢於公司被老闆「大罵」之後，性慾均會突如其來大振，令他不得不立即衝去廁所「解決」。由於這生理反應屢屢發生，令他不禁又怕又憂心，懷疑自己身心有問題，急忙求醫。

台灣泌尿科醫生陳偉傑及羅詩修日前於Facebook專頁《泌密會客室》分享個案指，該名25歲姓張的男子來到泌尿科求醫時，一入診所門口便立即開口詢問「自己係咪有病」，因每次工作不順，遭上司責罵後，便會有莫名的性慾高漲，他亦不得不衝入廁所「即時解決」。

最新影片:

不過醫生卻指出，其實男事主這種生理反應並不罕見，亦不是病，而是身體的正常反應。在某些特定的情況下，人的性慾可被激發出來，並細數5大令性慾高漲的常見狀況。

1.步入青春期

不論是男女，睪固酮、雌性素與性慾息息相關，當性賀爾蒙有大幅度改變時，如女性排卵、年輕人進入青春期時，體內的賀爾蒙可能上下浮動會到10倍之多，這時期就可能令人性慾高漲，有年青人更可能一天內有多次性衝動。

2.想念伴侶

根據美國統計顯示，夫妻平均3天便會發生一次性行為。整天想跟另一半發生關係，其實是代表雙方關係很好，所以每逢想起對方，便會不由自主衍生出性衝動。

3.運動過後

根據一篇2018年論文所指，經常運動可令身體機能變得更好，除了讓陰莖堅硬度增加外，亦會讓人對自己身體變得更有自信。因此許多健身教練健身後，晚上仍能在床上進行「有氧運動」，一晚7次亦不嫌多。

4.壓力大

研究指當人壓力增加或減少的時候，都有可能會增加性慾，而性亦能有效幫助人類紓緩壓力，同時讓放鬆狀態的人更容易達到高潮。因此，個案中因工作不順的男事主，便會透過將性慾釋放作為紓壓方式。

5.藥物影響

許多的藥物會影響到身體的性慾反應，根據一篇2016年的論文就曾指出，40%使用抗憂鬱劑，會有性慾降低的問題，但相反的，如果精神科藥物被調整過來，也可能會導致性慾高漲。臨床上，常常會導致性慾改變的藥物包含：抗憂鬱劑、鋰鹽、安眠藥以及高血壓用藥。

文章已獲「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣