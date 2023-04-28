【周末好去處】五一長假4個免費展覽　由鏡粉追星至畢加索名畫

▲ FWD x MIRROR 健康應援站

本周末至下周一（5月1日）有連續三日假期，如果大家沒有出遊，在香港也有不少展覽和活動可參予，由追星活動至文化展覽各式其適，TOPick現精如下：

FWDxMIRROR健康應援站

為宣揚健康生活概念，富衛保險近日推出首個「FWD x MIRROR 健康應援站」，鼓勵市民投入實踐健康的生活習慣。

由即日起至5月7日,健康應援站於銅鑼灣希慎廣場1樓中庭展出，現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區，部分靈感呼應企劃廣告拍攝場景。現場亦設有「星級應援團」12子的人型擺設打卡位，每位成員配有與應援健康相關的物品。

▲ 現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區。

另外,只要在健康應援站完成指定簡單任務，即有機會免費獲得多款「應援您健康」系列禮品，包括明信片、購物袋、健康茶飲、便攜保溫瓶等等，支援的身心靈健康。

畢加索玻璃畫作珍藏

畢加索的精選玻璃畫作珍藏（gemmail）將率先於置地廣塲供公眾預覽。當寶⽯般的玻璃畫遇上畢加索獨特的畫風，讓畫迷細品畢加索這系列另類非凡之作。一睹畢加索的藝術風格如何和玻璃畫完美融合。

展覽將於5月1日至5月15日於置地廣塲展出6 件精選作品 其後5月18至8月27日於香港⼤學美術博物館免費展出。

▲ 畢加索的精選玻璃畫作珍藏。

蛇貓狗展覽

熱愛香港本地文化的畫家顧沛然 (Rex Koo)大膽地以《龍虎豹》為創作靈感，一口氣展出34幅具連貫性的趣味畫作，並用上該刊物的別名「蛇貓狗」為畫展命名，作品風格偏向純真和可愛。

畫家以極具香港特色的霓虹色彩、可愛純真的造型，創作一系列富暗示性和挑逗性的畫作，刺激視覺感官，展覽於2023年4月27日至5月21日在「海港城美術館」開放。入場人士可在展覽中選購一系列限定精品，包括T恤、襟針及小本雜誌，把趣味帶回家中細味。

▲ 畫家顧沛然大膽地以《龍虎豹》為創作靈感。

點滴揹水Walk & Fun 2023

繼今年3月以「揹水一戰」為點滴是生命25週年活動揭開帷幕後，之後並有「Shop For Water點滴淨水義賣祭」和5月7日舉行的「Aveda點滴揹水Walk & Fun 2023」，讓市民加入為缺水地區出一分力。

為延續市民對水資源的認識和了解點滴是生命的慈善項目，即日至5月2日（星期二），點滴是生命於銅鑼灣時代廣場地下有蓋廣場（Covered Piazza）設點滴25週年「變變變點滴館」展覽，透過4個互動展區展示及讓市民體驗獲得淨水的不易及缺水居民的日常。

▲ 擔水體驗。

4個展區包括：污水淨水漸變裝置、擔水體驗、影片觀賞區及相片展，以互動裝置、影片及相片全方位讓市民理解及親身體驗點滴是生命「為有需要的人帶來淨水」的信念及堅持守護每個人都能因為乾淨食水而得到改善生活的重要。

記者:區家歷