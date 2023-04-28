【跨境運馬】沙田馬場明年翻新　料將400馬匹送至從化馬場訓練

▲ 馬會兩地馬房營運部主管鄭奇龍（中）。（陳靜儀攝）

沙田馬場擬明年初起進行大型翻新計劃，爲期6至7年，料首階段翻新馬房，勢影響馬匹起居及訓練。馬會表示，將加強把馬匹跨境運往廣州從化馬場訓練，工程開展時，運送至從化馬場的本地馬匹數量將增至400隻。而從化馬場是內地唯一國際認可無疫區，馬匹由從化抵港便可直接參與國際賽，毋須隔離檢疫，也不影響馬匹健康。

自2018年起，馬會已運送逾2.2萬匹馬匹至從化馬場，該馬場有各種先進設施，包括登山跑道、冷鹽水療設施等，讓馬匹放鬆休養。而本港約兩成現疫馬，約250匹正安頓於從化馬場，包括加州星球、健康愉快等；3位練馬師如蔡約翰，也均在從化馬場設廄。周日（30日）將舉辦疫後首個冠軍賽馬日，多匹來自從化的賽駒參賽，抵港後亦毋須隔離檢疫。

馬會兩地馬房營運部主管鄭奇龍稱，運送馬匹的車隊每周來回沙田及從化2次，車程約4小時。馬會共有10輛跨境運馬車，每次會預留一輛空置運馬車作後備，每次隨行都有保安、維修人員和獸醫，每輛車最多容納7匹馬匹。跨境運馬車內外設有閉路電視和定位系統，隨時監察馬匹狀況。

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去年第5波疫情嚴峻，跨境司機和隨行馬伕需於雙魚河會所，進行嚴格閉環管理，每3個月只有2周時間回家休息；閉環管理安排至今年初才結束。

翻查資料，在2021/22年度馬季中，134匹賽駒在出賽前曾於從化受訓，共贏得174場賽事，勝出率近30%。

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記者：楊佩瑩