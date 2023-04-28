【醫院事故】疑遭護士暴力按摩20分鐘　23天男嬰腸壞死肚臍出血命危

▲ 內地一名23天男嬰疑遭護士暴力按摩20分鐘，致腸壞死命危。

內地一名出生20多天男嬰，因黃疸入院檢查，惟有護士疑在男嬰洗澡後暴力按摩，致其出現急性腹膜炎，男嬰做了2次手術後搶救無效，被醫院宣告「孩子保不住」命危，現只靠醫療機器維持生命體徵。家人悲痛欲絕，誓要為BB討回公道。

綜合內地網媒報道，事發於4月20日，河南洛陽一名出世23天的男嬰辰辰，在父母的陪伴下到河南洛陽宜陽縣中醫院做檢查。劉爸爸表示因為兒子面有點黃，到醫院檢測一下黃疸數值，當時醫生指男嬰僅有一點黃疸數值偏高，沒有大問題。辰辰是足月出生，重約7.8磅，一直很健康活潑。

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醫院洗澡按摩出意外

當時男嬰醫院檢查後，爸媽想到BB快要滿月，為了讓兒子乾乾淨淨過滿月，父親劉先生提議讓辰辰在醫院洗澡，爸爸想不到這個決定讓他後悔終生。

護士為辰辰洗澡後說要做排氣操，按摩肚子，整個過程都被錄影。在影片中，見護士的手交疊著按壓在辰辰腹部，BB肚子被大力按壓而變型，一邊大哭。爸爸表示沒有要求護士為兒子按摩、事前亦未有徵求他的同意。兒子的肚皮瘀青，而且按摩時間長達約20分鐘，按摩完發現BB臉色發青，醫生做了檢查說是短暫性缺氧。

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做手術揭腸壞死

爸爸帶兒子回家，當時辰辰突然大便帶血塊，再次返回醫院檢查，狀況愈來愈差，當晚轉到了洛陽市婦幼保健院治療，需要緊急開刀做手術，發現腸子瀕臨壞死，好的小腸只剩10cm。在醫院的診斷書表示為「新生兒腸梗阻，急性腹膜炎」，醫院發出了病危通知書，顯示「腸扭轉合併腸壞死，先天性腸旋轉不良，急性腹膜炎等」。

至4月25日，辰辰接受第二次手術，手術結束後，醫生診斷「孩子保不住」，宣布男嬰腸子全部壞死沒法醫治。現在男嬰在ICU靠輸營養液維持著基本的生命體徵，在命危的狀況，瀕死邊緣。爸爸非心痛︰

我不知道我能怎麼辦，作為一個父親，看著我的兒子躺在裡面，我進不去，我只能等在ICU門口，看著他一點一點沒有……

家人沒想到男嬰出事，現在想醫院給回一個公道。宜陽縣中醫院方面，工作人員則表示院方現處理此事，當地衛健已介入，等待第三方鑑定結果。

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責任編輯︰王明芳