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【星二代】房祖名與身材勁爆DJ女神合照　激罕露面現身夜店笑容滿臉

娛樂 14:33 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

房祖名跟身材火辣DJ合照。

成龍兒子房祖名於2014年爆出吸食大麻事件，自此形象重創，事業一落千丈。近年房祖名來也鮮少出現幕前，連公開活動未有出席。

日前大馬DJ女神藍星蕾（Amber Na）在社交網分享跟房祖名的合照，激罕露面的祖名成為網民焦點。

【大哥賣樓】疑成龍北京豪宅變銀主盤　以7190萬人民幣底價公開拍賣　

從藍星蕾分享的照片所見，頭戴cap帽的房祖名跟火辣打扮的Amber拿著支酒合照，Amber擺出嘟嘴表情，而祖名即笑容滿臉，似乎在酒吧食玩得盡興，由於近年Amber轉戰台灣，未知兩人是否在台灣遇上。

其實去年7月，藍星蕾曾於IG晒出跟房祖名和陳柏霖的合照，相片中她長腿兼誘人身材，當時有網友仲留言問：「你們認識？」未幾Amber把貼文刪除。

現年25歲的藍星蕾擁有E CUP上圍，從其IG所見，她不時穿上比基尼打碟，驕人上圍睇到網友噴鼻血。

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【打噴嚏】柯震東當600名觀眾面前感觸哽咽　浪子回頭：為了所愛努力站起來

自2014年8月在北京跟柯震東爆出吸食大麻後，房祖名逐步談出幕前，甚至被傳出在中國「劣跡藝人」名單上。

2016年他復出拍攝成龍主演的《鐵道飛虎》，翌年祖名試圖轉型，執導首部電影《曾經相愛的我們》。及至2018年1月初，沉寂已久的祖名突然在社交媒體發帖，透露其執導的電影殺青，同時祝母親林鳳嬌生日快樂。

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惟電影遲遲未能上映，在經歷了幾次改名後，終於在前年12月在內地上映，只是宣傳海報上的導演一欄並不是祖名的名字。

而近年祖名鮮有不在港公開露面，去年12月陳奕迅舉行紅館跨年演唱會，其太太徐濠縈分享第4晚來捧場的朋友，當中阿徐貼出跟房祖名的自拍照，照片所見祖名戴了帽、口罩以及頸巾，只露出雙眼，十分低調！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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