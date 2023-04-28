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【大腦奧秘】「靈魂出竅」是真的？　英國科學家咁解畫

健康 13:29 2023/04/28

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「靈魂出竅」是真有其事? 　英國科學家咁解畫

「靈魂出竅」原來是有科學解釋！一般人認知的靈魂出竅，大概是指靈魂即使離開了肉體，但當事人意識仍在，並可飄浮空中俯瞰自己。近日，英國認知神經科學家則解釋，其實這現象是屬「大腦部分受損所致」。

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據外國傳媒報道，英國大學的認知神經科學家Jane Aspell早前在演講中，提到有關靈魂出竅背後的真相，並指出有人於離開身體時，仍能看見自己的經歷，即所謂靈魂出竅，其實是因大腦顳頂葉交界處右半部受到損傷所致。

Jane進一步解釋指，顳頂葉交界處主要負責控制協調人體感官，如視覺、聽覺、觸覺，從而建立自我意識，但一旦這部分受損，「沒有正常運作，來自不同感官的資訊就無法整合，整體的感官體驗亦會被打亂。」

另外Jane又指，負責維持身體平衡感的顳頂葉交界處的前庭皮質（vestibular cortex），一旦受損害，意味著平衡系統的資訊難以與其他感官結合時，靈魂出竅情況便會油然而生。Jane又引用過去幾個靈魂出竅的案例表明，出竅經歷的人在顳頂葉交界處都出現異常情況，加強論點說服力。

事實上，過去不時有病患憶及「靈魂出竅」的感覺。最近，澳洲便有一名57歲跆拳道教練Phill Zdybel分享靈魂出竅情況，指去年11月打籃球時，他心臟驟停倒地，期間卻看到整個人浮在半空中，看見昏迷的自己躺在地上被搶救。

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責任編輯：羅嘉欣

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