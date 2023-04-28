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【壯陽秘訣】AV天王清水健全年無休曾日產6部片　勃起力驚人親授4招壯陽秘訣

保健美顏 12:52 2023/04/28

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AV天王清水健全年無休曾日產6部片，勃起力驚人親授4招壯陽秘訣。

AV天王清水健（Shimiken）入行25年，至今出演共1萬1千部作品，可謂無人不曉。日前，他現身Netflix節目《人＋性大不同：日本篇》，分享AV男優工作辛酸史，更親授金槍不倒秘訣。

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現年43歲的清水健依然精力旺盛。他透露，自己通常出演女優的出道作，至今保持日均3部片的產量，全年無休。最高峰時期曾一日接拍6部片、射精7次，驚人體力令人稱奇。不過，同場另一受訪男優鈴木一徹則爆料，清水健最過人之處不只是精力旺盛，而是能隨時隨地控制勃起及射精的時間、分量，完美達到導演的畫面要求，令眾人嘆爲觀止。

親授4招壯陽秘訣

  • 第1招：保持自信

鈴木一徹透露，自己在AV片場拍攝期間，經常遇到「硬不起來」的狀況，陷入尷尬。而清水健就傳授自己隨時保持「一柱擎天」的秘訣，表示「言語能造就未來」。當擔心自己硬不起來時，就要告訴自己勿忘初衷，深信自己仍具中學年輕時期的血氣方剛，「這時就一定會硬起來的」。

  • 第2招：嚴格自我管理

除了保持良好心態，養成健康生理條件更是非常重要。清水健透露，自己其實非常喜歡酒，但從來不喝，屬於煙酒不沾的人，因吸煙飲酒都不利於勃起。此外，為保持最佳狀態，他還習慣早睡早起、勤做運動，甚至會投資護膚品到「細佬」身上：

我的面霜通常都是用便宜貨，只有「命根子」會用最貴的頂級乳霜。我的本體就是這裡，其他身體部份只是附加贈品。

  • 第3招：勃起便當

清水健雖然因「致命怪癖」引起爭議，但事實上他也有堅持逾20年的健康飲食習慣。他在節目中展示自己每去片場都會自備的便當，並稱之為「勃起便當」。便當中只有簡單食材，包括西蘭花、番茄、紅菜頭、紅蘿蔔及糙米飯。雖然看似不美味，卻樣樣富含營養。清水健坦言，過去20年都是吃同樣的菜品，「這都是為了勃起」。

  • 第4招：勃起體操

清水健片邀不斷，龐大工作量下自然要時刻保持體力。除了基本的日常肌肉訓練，清水健還分享一項有助於勃起的運動，命名為「勃起體操」並進行示範。他邀請男主持躺下，將膝蓋彎曲，腳掌平放併在一起，並併攏雙腿；同時，清水健再在雙腿之間用力扳開，主持人需要抵抗，並再將雙腿併攏，這樣2人合作下，做一開一合為之一下完整動作。清水健表示，這項運動自己也堅持了逾20年，親測有效。

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責任編輯：羅嘉欣

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