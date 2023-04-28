【過勞死】24歲媽疑過勞猝死　公司回應：她是自願加班

▲ 24歲媽疑過勞猝死，公司回應：「她是自願加班」。

長時間工作，也要小心身體。內地一名24歲姓劉女子近日在工廠宿舍猝死，丈夫王先生於網上控訴，指妻子每天需工作近12小時，懷疑因為過勞導致死亡。涉事中介公司則回應指工廠是計算時薪，屬多勞多得，死者是自願加班。

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綜合內地傳媒報道，王先生表示妻子1999年出生，育有兩個小孩，生前一直很健康。因為想讓孩子過得更好，所以妻子於今年2月與安微林威德人力資源公司簽署派遣合約，被派到上海比路電子股份有限公司工作。他指出妻子最初是白天上班，但不久後就被調至夜班，且每天需工作11-12小時，

之前幾次她說好累。

王先生憶述，4月15日晚上7時接獲妻子室友來電，

哭著說我老婆躺床上叫不醒，讓我趕過去。

他在40分鐘後趕到現場，但中介公司告知已將妻子送到殯儀館。他認為妻子是因為工作量過大致死，並控訴中介公司沒為妻子繳納社保，導致妻子沒有任何保障跟福利，求償無門。

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涉事中介公司事後回應內媒，指劉姓女子屬時薪工作，公司沒有強制要求她加班，指「她是自願加班」，但出於人道主義，可向家屬賠償人民幣3萬元（約港幣34053元）喪葬費。公司亦表示，由於死者是派遣工，所以並未替其購買社保，但有購買雇主責任保險。如果劉姓女子最後證實是過勞致死，公司可以按照司法程序協商解決此事，又指死者入職前的身體檢查只排除了傳染病，故需要家屬同意才能夠驗屍，進入司法程序，但家屬目前並不同意驗屍。

王先生回應時就指，妻子遺體目前仍在殯儀館，雖然中介公司希望走司法程序，但他希望盡快下葬，「如果走司法程序，我老婆還要在殯儀館躺很多天...」

你是否有過勞跡象？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所，早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀，不妨自測如下：

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責任編輯：羅嘉欣