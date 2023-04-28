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【非禮表妹】涉多次非禮表妹認4罪　23歲表哥被判240小時服務令

社會 12:47 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

中六女生多年前分別遭11歲的胞兄要求口交，並被表哥摸胸和下體。表哥今（28日）被判240小時社會服務令。

中六女生多年前分別遭11歲胞兄要求口交，和被表哥摸胸和下體，至2022年向同學傾訴揭發事件。現年23歲的表哥早前承認4項非禮罪，今（28日）於屯門裁判法院被判240小時社會服務令。裁判官指被告有悔意及已還押約1個月，判處社會服務令代替監禁合適。

裁判官黃國輝判刑時指案情嚴重，但考慮到首2次非禮事件發生時被告年約15歲，且發生於多年前。被告有悔意及已還押約1個月，終判處240小時社會服務令。

被告H.Y.L.（23歲，貨倉工人）被控於2014至2019年間四度猥褻侵犯X。同案被控1項猥褻侵犯罪及3項猥褻侵犯16歲以下的兒童罪的胞兄W.M.P.（22歲，專上學院電子工程學徒）早前已認罪，被判200小時社會服務令。

案情指，被告在2014年至2019年間四度非禮X。首次非禮發生時，被告和X分別14歲和10歲。當被告與X獨處房間時，被告提出幫X玩手機遊戲，換取摸X的胸部。同年，被告再摸和舔X的下體。及後的2年暑假，被告兩度非禮X，即趁X睡覺時伸手入褲子摸其下體，以及用陽具頂X的臀部。

被告被捕後保持緘默，及後在錄影會面透露與X的家庭關係良好，每周都會見面。

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記者：陳曉欣

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