【母親節2023】12大酒店母親節大餐推介　米芝蓮食府套餐+自助餐+下午茶【附優惠連結】

▲ TOPick為大家推介酒店母親節大餐。

今個母親節，為媽媽送上禮物之餘，食大餐都是指定動作。TOPick為你推介12大酒店套餐、自助餐及下午茶，部份更低至半價預訂優惠，十分抵食!

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1) JW萬豪酒店

▲ JW萬豪酒店。(圖片由品牌提供)

餐膳體驗包括Flint法國藍龍蝦晚宴(HK$800起)、萬豪金殿米芝蓮星級精緻粵菜(HK$688起)、JW咖啡室自助晚餐(HK$558起)和The Lounge自助餐(HK$638起)。大家更可額外加購鮮花禮物套裝及特色蛋糕【按此訂購】。

地址: 香港金鐘道88號太古廣場

查詢及預訂: 致電 2810 8366 或電郵至 jwmarriott.hk@marriotthotels.com

2) 挪亞方舟度假酒店

▲ 挪亞方舟度假酒店。(圖片由品牌提供)

豐盛閣餐廳「窩心頌饌母親節自助餐」(HK$268起)包括特選中外風味佳餚、冰鎮海鮮及精緻滋養甜品。「宇治醇逸海景下午茶」(HK$468起/2位)採用宇治原產的綠茶成份入饌，包括鵝肝凍批配綠茶慕絲、綠茶雲呢拿餅等。訂座可享9折，持挪亞方舟當日門票或酒店住客或馬灣居民可享85折優惠。

地址: 香港新界馬灣珀欣路33號

查詢及預訂: 3411 8836/WhatsApp 9664 1021/網上預訂

3) 香港W酒店

▲ 香港W酒店。(圖片由品牌提供)

星宴中餐廳母親節午市套餐(HK$698起) ，包括星宴點心花園，天仔蘭花響螺燉水鴨湯，無錫汁波士頓龍蝦伴百花龍蝦鉗等。晚市套餐(HK$ $1,288起)採用等花膠、黑魚子醬、新鮮海鮮和燕窩等尊貴食材，打造奢華幸福感。【按此訂購即享優惠】

KITCHEN餐廳母親節限定「Le Jardin de Maman」自助晚餐(HK$498起)，包括無花果醬鵝肝脆餅、法式油封鴨脾、法國龍蝦米多等。正日當天享用自助餐，每位母親將享椰皇燉響螺片花膠雞湯一盅，每檯更可獲母親節玫瑰蛋糕一個。

查詢及預訂: +852 3717 2299/ kitchen.hk@whotels.com (星宴) ; +852 3717 2299 | kitchen.hk@whotels.com (kitchen)

4) 富豪九龍酒店

▲ 富豪九龍酒店。 (圖片由品牌提供)

雅廊咖啡室「亞洲風味自助午餐」採用上乘時令食材入饌，包括海鮮凍盤、日式刺身及壽司、主題甜品系列等。「意．泰饕宴自助晚餐」有意泰美饌、冰鎮海鮮、甜品等。母親節期間，在座每位母親更可獲贈一份汁煮鮑魚花膠及心型慕絲蛋糕一份，以及即影即有相一張留念。

於網上商店預訂可享低至半價優惠，雅廊咖啡室「亞洲風味」自助午餐(HK$166.8起)及「意．泰饕宴」自助晚餐(HK$262.8起)。

地址: 尖東麼地道71號

查詢及預訂: 2313 8718 /6117 9857 或電郵至 dine@kowloon.regalhotel.com

5) 如心集團

▲ 如心集團。(圖片由品牌提供)

中環街市、觀塘及黃竹坑I-O-N兩日限定自助餐HK$298起，荃灣西如心酒店的人氣酒店自助餐Café Circles (HK408起)。「如」於 5 月 1 日至 14 日期間午餐和晚餐時段，提供兩款8道菜「母親節頌恩套餐」，4至12位用由$2,488起。

阿翁小館細味「慶祝阿翁小館五週年紀念網鮑名菜盛宴」，7道菜式每位$2,880起;canton pot推出兩日限定套餐，包括三個滋補湯底。5月6日至14日供應，2位起$1,288。13及14日7:30pm前結帳離座可享8折優惠。

即日至5月3日，在Nina Boutique預訂可享高達獨家8折優惠。【按此訂購即享優惠】

6) 港島香格里拉

▲ 港島香格里拉龍蝦吧餐廳。(圖片由品牌提供)

龍蝦吧餐廳母親節晚市套餐(HK$1288起)，包括豐腴味美的煙燻三文魚、招牌法式龍蝦濃湯或紅蝦多士等。cafe TOO 母親節自助餐(HK$588起)包括時令海鮮、國際佳餚及香港地道美食。大堂酒廊母親節限定「春日悠然」下午茶(HK$590/2位)，包括春季柑橘泡芙、鵝肝泡芙及蟹肉牛角包等。

地址: 太古廣場二座

查詢及預訂: 2877 3838

7) 九龍香格里拉

▲ 香格里拉集團。(圖片由品牌提供)

米芝蓮星級食府香宮母親節午市(HK$628起)及晚市套餐(HK$1288起)，包括午市套餐中的點心拼盤、陳皮蒸鮑魚、招牌酒香竹絲雞炒飯等。

查詢及預訂: 2733 8754

Angelini母親節家庭分享套餐(HK$1088起)，套餐至少供兩位客人享用，包括時令海鮮拼盤、意式麵食及燴飯三重奏等。

查詢及預訂: 2733 8750

Café Kool母親節自助餐(HK$668起)，美饌包括時令凍海鮮、蛋白燉燕窩等。

查詢及預訂: 2733 8753

大堂酒廊母親節與韓國護膚品牌su:m37˚推母親節限定「夏日亮肌」下午茶(HK$888/2位)，包括蟹腳凍配牛油果及魚子醬和薰衣草柚子馬卡龍等。

查詢及預訂: 2733 8740

地址: 尖沙咀麼地道64號

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8) 香港嘉里酒店

▲ 嘉里酒店大堂茶座士多啤梨大黄芝士蛋糕。(圖片由品牌提供)

大灣咖啡廳母親節自助餐(HK$598起)，提供國際美食及限定菜式，包括清蒸原條沙巴龍躉、原盅佛跳牆、花雕龍蝦鉗等。

地址: 紅磡紅鸞道38號

查詢及預訂: 2252 5246

9) 香港維港凱悅尚萃酒店

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse 。(圖片由品牌提供)

The Farmhouse 咖啡廳地中海主題自助餐(HK$189起)，提供一系列特色美饌如: 冰鎮海鮮、原條塞拉諾火腿及伊比利火腿及無限暢飲桑格利亞酒、燕窩甜品等。於2023年5月1日至5月14日期間，自助午餐及晚餐食客可參加有獎遊戲，贏取由台北君悅酒店送出的兩晚住宿連嘉賓軒禮遇。

The Farmhouse咖啡廳推出的日式「和風べつばら」下午茶(HK$688起/2位)，包括Luna Cake的北海道雙層芝士蛋糕、任食雪糕、即製銅鑼燒、鯛魚燒和日式梳乎里班戟等。現透過官網訂座，即於5月份享用高達20%限時折扣，【按此訂購即享優惠】。

地址: 北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

訂座: 3896-9828

10) 港麗酒店

▲ 港麗酒店xAMOREPACIFIC下午茶。(圖片由品牌提供)

和AMOREPACIFIC合作推出「雨前一™初夏茶語下午茶」，糅合泡菜、韓國牛肉、柚子等韓食元素，巧製美點包括韓式牛肉卷、炸脆牛骨髓配柚子蓉、綠茶歌劇院蛋糕等。配上兩杯分別以雨前一™、柚子及綠茶調製的自選特飲，悅享茶韻悠然。另外，可免費獲贈AMOREPACIFIC 初夏保濕美肌套裝乙份 (價值港幣$350)。

日期: 2023年5月15日至6月14日

價錢:HK$688 (兩位用)

地址: 金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樂聚廊

訂座: 2822 8891 或ConradDining.com

11) 帝京酒店

▲ 帝京酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

妙漫花海為題，並以金牛座、處女座、魔羯座為靈感，設計出專屬守護花甜點和幸運鹹點。當中包括: 抹茶紅豆慕絲棉花糖樹、金牛の康乃馨 – 榛子脆朱古力米粉蛋糕、忌廉蟹肉薯餅等。

凡於2023年5月1日起至2023年7月31日內，惠顧兩位用套餐即可獲贈Royal Delights蝴蝶酥 (十八片裝)。

日期: 5月1日至7月31日

價錢: HK$548起 (兩位用)

地址: 加多利山太子道西193號

訂座: 2928 8822

12) 美利酒店

▲ 美利酒店。(圖片由品牌提供)

「舞動嫣情」下午茶靈感源自17米高的節果決明樹，融入多種春日鮮果及粉色食材，炮製鹹甜美食。當中包括: 羊奶芝士紅菜頭及百里香蛋批、紅寶石朱古力松露、荔枝白朱古力慕絲配牛油脆餅等。凡惠顧下午茶，即可於5月11日前以優惠價HK$50元額外享用兩球 Venchi 意大利雪糕。

日期: 4月13日至5月31日

價錢: HK$788起 (兩位用)

地址: 加多利山太子道西193號

查詢或訂座: 3141 8888 或【網上預訂】

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責任編緝：張懿慧