【兒童護齒】6歲仔成日食糖致3隻蛀牙　車婉婉嫌醫療費貴嗌重傷

▲ 車婉婉6歲仔成日食糖致3隻蛀牙。

藝人車婉婉的獨仔BBQ上月剛過了6歲生日，現時讀K3，婉婉經常在社交平台分享親子日常，近日就分享了兒子因蛀牙去睇牙醫。緊張媽媽全程直擊兒子睇牙的情況，BBQ非常淡定，沒有哭鬧，非常叻仔！而婉婉有感小朋友護齒好重要，因為睇牙醫療費貴，直言荷包重傷「勞民傷財」。

BBQ有3隻蛀牙

現年48歲的車婉婉跟中澳混血兒老公Jonathon於2013年底結婚，在2017年誕下兒子Justus（乳名BBQ），現時兒子6歲，車婉婉可以密密接job搵錢養家，包括早前主持歌唱比賽節目《中年好聲音》，可是婉婉工作賺來的錢用來兒子睇牙醫，心痛兒子爛牙之時，亦心痛荷包重傷。

▲ 6歲BBQ第一次睇牙醫。（IG圖片）

車婉婉4月26日（星期三）在社交平台分享「BBQ成長日記之蛀牙」，提及自己最近確實忙，變相少了時間湊仔，結果令兒子牙齒健康出問題，「BBQ棚牙失守啦」！婉婉指出蛀牙的原因是常吃糖及喝甜飲。

「熱心人士」成日請佢食糖，之後又飲甜野，終於我以為見到下面有一隻蛀牙，原來，去牙醫度check清楚，係有3隻……真係睇少陣都唔掂。未升小一，未有牙科保健，唯有搵兒童牙醫……重傷。

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嘆睇牙醫療費貴

6歲BBQ人生第一次看牙醫，車婉婉大讚兒子第一次去牙醫診所表現還可以，跟洗牙姑娘玩得好開心，好合作。當日BBQ未有補牙，媽媽希望兒子之後補牙都一樣如此合作，否則想像到會很麻煩。另外，車婉婉讚姑娘好有心機。

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由於BBQ現時是幼稚園生，未上小學，未能使用學童牙科保健服務，是次睇牙全部屬自費，車婉婉好肉赤。「奉勸各位家長，真係要𥄫實啲小朋友嘅牙齒呀，如果唔係，真係勞民傷財㗎」。

宜從小建立兒童護齒習慣

有家長級網民留言提及「小朋友其實兩歲幾開始，每9個月至1年都要檢查」。台灣兒童牙科醫學會曾呼籲家長，從小為小朋友建立護齒習慣，把握「口腔保健123」原則，提及更早在1歲前嬰兒時期，開始每半年進行口腔檢查；每日刷牙至少2次；以及注意3類食物，多吃不容易造成蛀牙的蛋白質、高纖食物與脂肪、水，而添加糖的食品如蛋糕、果汁、調味牛奶等少吃。

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責任編輯︰王明芳