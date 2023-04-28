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【赴澳詐騙】港男女騙子赴澳門當假錶騙財13萬　再入境行騙當場被捕

社會 13:23 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

香港騙子團伙入境澳門行騙被捕。（資料圖片）

有香港騙子團伙入境澳門行騙被捕。澳門傳媒報道，澳門司警本周一（24日）接獲2間當舖報案，報稱被同一名男子以2隻假錶詐騙，合共損失13萬港元。

司警經調查後，發現涉案50歲姓賴港男以偽證登記，得手後隨即經外港碼頭離境。

惟至本周三（26日），賴男懷疑食髓知味，夥同另一名44歲姓溫女子入境澳門。司警懷疑2人準備再次作案，故跟蹤監視2人，當2人分別到新口岸兩間當舖行騙時，司警隨即上前將2人當場拘捕。

行動中，司警搜出3隻假錶及2張偽造香港身份證，以相當巨額詐騙及偽造具特別價值文件落案起訴2人。

初步調查指，溫女指收取賴男10,000港元報酬犯案，而賴男承認作案但拒絕合作。行動中警方搜出3隻假錶，經專家檢查，若假錶成功典當可獲18萬港元。

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記者：黃穎津

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