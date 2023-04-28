【夫妻相處】丈夫洗澡2小時不出來 妻直闖浴室驚見呢一幕哭笑不得

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男士通常都快速沐浴，但台灣1名人妻在網上發帖，稱丈夫最高紀錄洗澡兩個小時還不出來，她有一日忍不住直闖浴室，想知丈夫在浴室做甚至，當她打開門驚見呢一幕，令她哭笑不得。

影片推介：

綜合台媒報道。該名女網民近日在Dcard發帖，稱還在交往時，男友（即現時老公）洗澡有點久，通常半小時至至40分鐘才出來，她已習慣。豈料結婚生孩子後，丈夫洗澡久情況更誇張，

直接不客氣的洗到1個多小時，最久紀錄快2個小時！

直到有一天，該名人妻實在忍不住，直接闖進浴室，「想看他到底在幹嘛？」結果映入眼簾的畫面令她哭笑不得，只見丈夫閉上雙眼，彷彿在拍廣告，正享受著蓮蓬頭帶給他熱水沖洗的爽感。

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民稱，「真的很會享受」、「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了」、「男生可以蹲坐馬桶玩手機半小時」；另有網民笑言，「媽媽需要metime，爸爸也需要！」;亦有其他女網民分享類似經歷，「從交往到結婚，我老公洗澡前一定會先滑手機邊大便，他大便+洗澡也是40分鐘至1小時，這是他放鬆時間，我不會干涉」。

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責任編輯︰王明芳