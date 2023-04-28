【脫髮治療】37歲女嚴重斑禿求診中醫　補肝腎刺激頭皮1年内迅速恢復髮量

▲ 37歲女嚴重斑禿求診中醫，補肝腎刺激頭皮，1年内迅速恢復髮量。

所有人都想擁有烏黑亮麗秀髮，因此養好體質格外重要。一名37歲港女在3年前出現小範圍斑禿，直至接種第2針疫苗後情況惡化，更不斷出現新的斑禿範圍，最嚴重時全頭有5至6個斑禿區。幸好病人尋得中醫對症治療，在1年内迅速恢復髮量。

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註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick分享個案，37歲的女患者在2020年8月發現一小塊約2至3cm的斑禿；2021年8月接種完第二針復必泰疫苗，斑禿在9月時變成8cm大；12月，患者再有新病灶並發現新斑禿。至2022年3月12日向醫師求診，當時全頭已有5-6個斑禿區，情況嚴重。

補肝腎兼做皮膚針迅速生髮

柴醫診斷指出，患者屬於肝鬱、脾虛、腎虛體質；本身有斑禿，加上接種疫苗後可能進一步讓身體免疫失衡，演變成「多灶性斑禿」，面積十分大，前額與後枕的斑更突破髮際綫，比一般斑禿更嚴重，治療難度較高、恢復時間較慢，需要更長時間與耐性。但所幸患者的眉毛、眼睫毛、體毛都正常，未見脫落。

柴醫為患者處方健脾疏肝、補腎的藥，如七寶美髯丹、六味地黃丸、側柏葉、靈芝、桑椹，枸杞子、女貞子、墨旱蓮、酸棗仁等藥材；同時安神定志，改善睡眠質量。另外，每日配合敲打5-10分鐘。「梅花針」即皮膚針的一種，針頭由數枚小針組成，形如梅花，故有此名。柴醫表示，敲打梅花針對於治療斑禿十分重要，可以促進頭皮血液循環，把沉睡的毛囊叫醒，重新長出新髮。

一開始可能是白色細毛，慢慢會變黑變粗，需時大約6-12個月，視乎具體病情輕重。患者也可每日自行敲打，但需注意力度不能太大，否則會敲傷皮膚損傷毛囊。若擔心操作失當，可由診所醫師操作。

另外，患者同時在養髮中心做治療，外塗含有minoxidil的生髮藥水，有助於頭髮生長。對此，柴醫提醒，患者的洗頭護理方法其實沒有特別，因洗頭水對頭癢、頭皮屑比較有幫助，對斑禿則無，所以患者不必使用特別昂貴的防脫洗頭水。

配合補肝腎生髮中藥，患者在内外治療2個月後，直徑較小的斑禿逐漸好轉，唯獨後枕斑禿持續變大。持續覆診直到11月，後枕斑禿也開始好轉，逐漸生出細毛，生長速度也很快。

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生髮食物宜忌

適宜多吃：

低脂高營養食物，例如：雞蛋、牛奶、菠菜、蕎麥、魚類

含Vit E食物，例如：杏仁、白蘿蔔、奇異果、植物油、腰果、核桃

含鐵食物，例如：紫菜、車厘子、豬肝、豬紅、牛肉、海蝦

含黑色素食物，例如：烏雞、黑豆、黑棗、南棗、黑米、黑木耳、黑芝麻

忌食：

辛辣食物：刺激機體發熱，皮脂分泌旺盛

高納食物：脫髮的人患上心臟病的機率較高，而多吃高納食物容易高血壓增加心臟病機會

醃製食物：醃製食物，例如午餐肉，含有大量反式脂肪酸，太多會頭油多，頭髮變得十分油膩

油炸食物：除了油膩，還會十分熱氣，這類食物容易讓人上火生頭瘡，頭瘡會產生疤痕，導致毛囊閉合，造成不可逆轉的脫髮問題

甜食：容易使細菌繁殖加快，體內炎症增加，長期過度食甜，頭髮比較容易脫落

酒精煙草：尼古丁會破壞毛囊組織，影響頭皮血管循環，導致毛囊缺氧，造成脫髮。大量喝酒，會降低身體的鋅和鐵，造成脫髮。另外，喝酒比較利尿，容易脫水，頭髮容易變得乾旱易斷

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責任編輯：張沛