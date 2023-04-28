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【開心速遞】「接龍新五美」成TVB力捧小花　李芷晴+鍾晴+梁允瑜+關嘉敏+張盈悅上位在望【多圖】

娛樂 17:35 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

李芷晴、鍾晴、梁允瑜、關嘉敏和張盈悅於《開心速遞》成為「接龍新五美」。

TVB有新女團！處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，由「Elaine」李芷晴、「Cammy」鍾晴、「Mocha」梁允瑜、「Heidi」關嘉敏和「Fanny」張盈悅組成的一日限定接龍啦啦隊成為觀眾焦點，「接龍新五美」可謂是青春無敵！

李芷晴、鍾晴、梁允瑜、關嘉敏和張盈悅於《開心速遞》中有亮眼演出，相信「接龍新五美」將會成為TVB力捧的小花，上位在望。

【開心速遞】李芷晴派福利騷驕人身材　Stephanie「港姐再競選」奪亞軍愈戰愈勇【多圖】

（IG圖片）

「接龍新五美」合照

李芷晴於IG貼出《開心速遞》「接龍新五美」的合照，並寫道：

接龍啦啦隊一日限定🥰
唔知你哋鍾唔鍾意新五美呢😜
#完咗我嘅女團夢
#愛回家之開心速遞
#愛回家Elaine #新五美

【請1日假去旅行】何沛珈李芷晴曾肉帛相見　泳池訴心聲：競爭對手點做朋友？【多圖】

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梁允瑜

有「粗口港姐」之稱的梁允瑜於2021年參加《香港小姐競選》，縱然她於20強止步，不過落選後不乏演藝工作，既參演劇集，且為《香港小姐再競選》參賽者。

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關嘉敏

曾為女子組合Bingo隊長的關嘉敏於2020年參加ViuTV舉辦的《全民造星III》彈起，她於2021年加入TVB成為旗下藝人，獲得不少演出機會。

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鍾晴

曾為名模 Cara G.師妹的鍾晴曾於2016年參加ViuTV 選美節目《美選D.n.A》，可惜未能成功入圍，但亦獲得成為主持的機會，她於2017年轉投TVB，同時擔任主持和演員。

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李芷晴

2018年參加《香港小姐競選》的李芷晴於落選後加入TVB，同年入讀TVB電視藝員訓練班，她因主持《六合彩》而成為觀眾心目中女神，其後亦參演多部劇集，漸漸入屋。

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張盈悅

張盈悅於2020年參加《香港小姐競選》，十五強止步的她卻是該屆首名被TVB看上及簽約成為旗下藝人的佳麗。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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