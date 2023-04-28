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【人大釋法】黎智英申法庭頒令釋法不影響聘英大狀　法官1個月內頒布判決

社會 13:39 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。正在服刑的黎智英早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核，就特區維護國家安全委員會早前稱向Tim Owen就該案發出簽證或構成危害國家安全後，入境處處長最終拒絕發出工作簽證，要求法庭聲明有關決定越權。聆訊今（28日）於高院進行。法官聽罷雙方陳詞後押後裁決，並指將於1個月內將會宣布結果。

申請人黎智英，就司法覆核申請的建議答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）及入境處處長，另案答辯人為律政司司長。

是次聆訊由資深大律師彭耀鴻代表黎智英，律政司一方則由前律政司司長、資深大律師袁國強代表。

    點擊圖片放大

據早前入禀狀指，2023年1月16日，申請人入稟高院要求法庭聲明，人大釋法不會影響早前法庭批准聘用Tim Owen之決定，或要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書。

及至3月20日，入境處處長就該申請存檔誓章，當中首次披露國安委早於1月11日會議中已作決定，指申請人延聘Tim Owen抗辯，或會構成危害國家安全及有違國家安全利益。國安委經考慮後，建議處長若Tim Owen就申請人所涉案件再申請工作簽證，處長應基於國安委決定而拒絕申請，決定亦不受制於司法覆核。

申請人指國安委及處長之決定，超越《港區國安法》第14條訂明之職能，要求法庭聲明決定越權及撤銷決定。 

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記者：梁錦麟

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