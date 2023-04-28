【司法覆核】黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權　律政司指法院無權介入決定

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核，要求法庭聲明特區維護國家安全委員會早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權。聆訊今（28日）於高院進行。黎一方指，國安委建議入境處拒批簽證並非《港區國安法》下所列的職能，做法屬越權。律政司一方則指，法院沒有司法管轄權介入國安委的決定，法官聽罷陳詞後表示，將於1個月內宣布裁決結果。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

是次聆訊由資深大律師彭耀鴻代表黎智英，律政司一方則由前律政司司長、資深大律師袁國強代表。

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黎一方指，由於司法覆核結果可影響另一項申請，故覆核被駁回後另一項申請則會變作學術討論。黎一方陳詞指，行政長官於2022年建議全國人大常委會（下稱人大）就《港區國安法》解釋，以釐定沒有本地全面執業資格的海外律師，能否於本港處理涉及國家安全罪行的案件，惟人大僅就《港區國安法》第14條及第47條釋法。

黎一方指出，國安委的決定不受司法覆核影響，而且在《港區國安法》第14條下可就涉及國家安全問題作決定，並清楚訂明國安委的職能。黎一方續指，法院判斷有關案件是否涉及國安，應先向行政長官提出，並取得行政長官發出的證明書確認，國安委僅能在法院未有向行政長官提出下介入。

黎一方認為，國安委給予入境處之建議，並非《港區國安法》第14條下所列的職能，國安委是次決定屬越權，有可爭辯之處。黎一方舉例指，若國安委凌駕於香港特區政府，最極端的情況是，國安委認為在場人士危害國安下，可將所有人監禁，或凍結眾人的資產。律政司一方則指，黎一方誤解律政司說法。

律政司一方陳詞指，由於國安委決定不受司法覆核影響，反映國安委凌駕於普通法之上，法院亦沒有司法管轄權介入國安委的決定，故沒有爭辯之處。

律政司一方續指，由於涉及國安事宜的敏感，故由行政長官處理相關事宜是最佳人選。律政司又指，《港區國安法》第14條下，國安委有權就案件欠缺行政長官的證明書的情況下，處理涉及國家安全的問題，亦同意國安委有權就海外律師一事作建議。

據早前入禀狀指，2023年1月16日，申請人入稟高院要求法庭聲明，人大釋法不會影響早前法庭批准聘用Tim Owen之決定，或要求法庭按《港區國安法》第47條要求及取得行政長官發出之證明書。

及至3月20日，入境處處長就該申請存檔誓章，當中首次披露國安委早於1月11日會議中已作決定，指申請人延聘Tim Owen抗辯，或會構成危害國家安全及有違國家安全利益。國安委經考慮後，建議處長若Tim Owen就申請人所涉案件再申請工作簽證，處長應基於國安委決定而拒絕申請，決定亦不受制於司法覆核。

申請人指國安委及處長之決定，超越《港區國安法》第14條訂明之職能，要求法庭聲明決定越權及撤銷決定。



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記者：梁錦麟