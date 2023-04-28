【港姐靚媽】張名雅育兒不忘追歌手夢　栽培兩子學音樂重視中文教育

▲ 前港姐張名雅育兒不忘追夢。

早前播畢的歌唱比賽節目《中年好聲音》，參賽者以中年追夢成功掀起話題，贏得不少觀眾支持。前港姐冠軍兼兩子之母張名雅，未到中年，已決心重拾過去熱情，為自己的夢想努力前進，既是個人心願，亦是為了兒子們立下勇敢堅持的好榜樣。為人父母，凡事皆更多了一重心思。

與丈夫育有兩子的名雅，自2012年開始，不經不覺已在圈中發展逾10年，即使中間完成結婚生子等人生大事，亦從未息影，甚至幾近每年均有參演劇集角色，不論戲份多寡，往往令人印象深刻。

然而戲劇作品之外，她始終心繫另一表演事業—唱歌。「小時候跟家人移民加拿大，那邊的學業壓力不太緊張，有很多時間發展興趣，我記得大約初中時，自己開始學唱歌、跳舞、彈琴，老師亦很鼓勵我參加不同的歌唱比賽，我想就是從那時起，有了一個唱歌夢，一直放在心裏。」

▲ 前港姐冠軍張名雅於出道11年後自資6位數字，推出個人單曲《我愉快嗎》。（曾燿輝攝）

選美奪冠後隨即加入電視台工作，然而獲安排的大多為主持、拍劇，鮮有機會唱歌。「去年完約，便決定不再猶豫，自資出歌，一圓多年來的夢想。」

名雅直言：「小時候覺得做歌手是很遙不可及的事，但一直沒放下這個夢。夢想不一定很快能夠實現，但至少應該努力去實踐。」就在出道11年的這一刻，名雅終成功為這個夢踏出重要的一步。

拍性感MV兒子以為無着衫

近日推出的第一首個人單曲《我愉快嗎》，原來早在三、四年前已有計劃，惟終要待合約結束才有時間付諸實行。「詞由江華囡囡填，寫得很好，我唱的時候覺得很『中』，希望大家聽的時候也有共鳴。」

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至於MV，已是自由身的名雅這次尺度大增，以多個性感造型登場，甚至仔仔看過後問她「為何媽媽無着衫」。「我告訴他媽媽有着衫，只是拍攝角度問題。」

近年本地樂壇愈來愈多獨立歌手自網上平台冒起，作為「音樂界新人」的名雅認同網絡有助有心人展示所長，但真的要當一名歌手，仍然不易。「我會繼續努力，希望很快能有第二首作品。」

聽流行曲長大的她笑言最愛周杰倫和張惠妹，本地歌手則推陳奕迅及容祖兒。「自己是聽情歌大的人，所以希望第二首歌會是首慢版情歌！」

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兒子識唱張天賦馮允謙歌

父母的喜好或職業和孩子的教養關係密切，如運動員尤其注重孩子的運動習慣或體能發展；喜愛音樂的家長，自然更願意投放資源栽培小朋友的音樂教育。

▲ 張名雅心繫另一表演事業：唱歌。（攝：曾耀輝)

名雅的大兒子今年6歲，已經固定參加了好幾年的音樂課堂。「大兒子3歲多時，我為他報了音樂課堂，很多東西學，像是彈琴、唱歌、讀譜、節拍等。」

她笑指平時和兩個囝囝的親子活動不一定會與音樂相關，但音樂必是他們日常生活的一部分。「兩個兒子都有上親子音樂班學彈琴，希望培養他們的音樂興趣，現在他們懂得唱兒歌以外，也懂得唱流行歌如張天賦和馮允謙的歌。」

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名雅幼年在港讀國際學校，後隨家人移民至加拿大，至大學畢業才回港，屬典型的「ABC」，中文程度卻比絕大多數「竹升妹」好。「是呀！我覺得自己中文也算OK，看得懂也會寫，當然你叫我寫一篇論文出來就做不到，但平日生活、工作、看書都沒問題。」

如此國際化背景的她，反而更重視兒子們的中文學習。「我覺得打好個底好重要，否則之後再學就更難，相比之下我覺得英文比較易catch-up，所以一定不會只重英文忽略了中文。」

記者：王嵐