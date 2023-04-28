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【BE MINE】Tyson Yoshi自肥與偶像三上悠亞合作　親身上陣做亡命高難度動作

娛樂 15:10 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

創作歌手Tyson Yoshi（TY）曾多次公開表示十分欣賞日本AV女優三上悠亞，甚至珍藏女神的閃卡，並全部過膠，其中更有簽名閃卡，可說忠粉。

近日他終於成功自肥，邀女神三上悠亞為他的新歌《BE MINE》MV當女主角，並且今次MV在日本取景拍攝。

其實早已非常欣賞三上悠亞的TY是經過長時間與的互相接洽，末終於得到三上悠亞團隊答應參演。

然而，為讓《BE MINE》MV 順利誕生，同時擔當導演身份的TY 不但刻意押後個人大碟《2nd》的發佈日子，以確保所有單位能有足夠時間完成製作。

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  • 三上悠亞在MV拍攝前開會。 Tyson Yoshi親身上陣拍飛天特技鏡頭。
    • +2

三上悠亞超專業

而且拍攝個程中，他更在早上4時開始無懼冬日嚴寒天氣，而且於河口湖地區親身上陣做高難度動作，拍攝多個被吊在半空的飛天特技鏡頭，務求再次透個視覺上的刺激體驗，讓所有觀眾完全置身他的創作世界。

至於首度和偶像合作，TY則表示非常欣賞對方的專業和演技。

雖然言語不通但三上悠亞只花上數分鐘便能完全投入，真正化身TY的「夢幻情人」。而《BE MINE》MV將在今日（3月28日）晚上8時於YOUTUBE上架。

    點擊圖片放大
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撰文 : TOPick柴犬出動

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