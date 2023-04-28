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【失當脫罪】4警涉捏造搜屋紀錄被控行為失當　官指屬工作遺漏裁定無罪

社會 14:04 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

被告之一林耀然（穿西裝者）被裁定無罪獲釋。（陳曉欣攝）

4名警員於5年前調查1宗販毒案時，涉偽造出車紀錄，訛稱曾到疑犯家中搜屋。4警被控公職人員行為失當罪，今（28日）於屯門裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，疑犯父母會偏幫兒子且證供不準確，相信警員曾搜屋，故能畫出相似間隔的圖；裁判官又指記錄問題屬工作上遺漏，但非嚴重失當，裁定4名被告無罪。

4名被告為警長馮孝聰（45歲）、3名警員林耀然（38歲）、羅學鍵（32歲）和葉家豪（31歲），同被控1項公職人員行為失當罪。控罪指，他們於2018年3月15日至4月3日期間，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，沒有合理辯解或理由，故意作出失當行為，即於調查1宗刑事案件期間，作出有關進行搜屋的虛假紀錄。

裁判官黃國輝裁決時指，販毒案疑犯因嚴重罪行被捕，其父母是有目的而來的證人，有所隱瞞偏幫兒子，證供可信性存疑；兩人供稱的案發時間與控方指稱的不同，證供不準確，非可靠證人。

至於警員證供，裁判官認為被告羅學鍵能畫出單位平面圖，獲疑犯母親確認間隔相似，相信警員曾進入單位；羅承認遺漏搜屋紀錄，裁判官認為搜屋無發現，羅可能是一時大意疏忽而遺漏，加上行動涉多名警員，一人紀錄錯會導致連帶出錯。

對於控方指羅在錄影會面回答多稱「不清楚、記不起」，庭上卻能記起。裁判官認為羅工作期間被廉署查問，面對非常大的指控時表現緊張和驚慌是人之常情，其回應無可厚非。羅於庭上在文件協助下「諗清楚」作答屬合理，因此控方未能證明4名被告沒有搜屋或捏造搜屋紀錄，而且辯方稱被告寫漏換車紀錄及紀錄出錯一事可能屬實，屬於工作上遺漏，但不構成嚴重行為失當，裁定4人無罪。

被告被裁定罪名不成立後申請訟費，但裁判官指被告紀錄遺漏屬自招嫌疑，拒絕申請。

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記者：陳曉欣

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罪行 偽造 罪案 屯門

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