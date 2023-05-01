年過40要「KEEP 得好」 把握每日3個黃金時段　幫身體適時補給 

年過四十，身體各種機能有機會隨時發出警號，不想健康持續走下坡就要及時養生。而其中一種養生之道，就是要懂得把握每天早、午、晚3個黃金時段，適時為身體補給所需營養，而「敢邁」最新的中西補給營養飲，便能於不同時段為身體提供最合適的營養補充，固本內在調理改善體質。想「Keep得好」，就要「敢邁每一步」！

「防治一體」為依據 研製優質營養

根據東方「防治一體」的養生智慧，人體在十二時辰內的不同時段，需要不同的營養補充，才能固本內在調理改善體質，達致最佳保健成效。全新的「敢邁」中西補給營養飲，便是以十二時辰人體所需為依據，配合NUTRICIA 125年的領先科研實力，並針對40+中年人士研發出3款優質中西補給營養飲，在每日中、午、晚3個黃金時段，提供「按需分時」的科學營養配方，從腸道、關節、精神等多個方面着手，解決身體不同需要。

▲ 「敢邁」中西補給營養飲是以東方的「防治一體」為依據，在適當的時段為人體提供最合適的營養補充。

3個最佳時段 給身體最佳營養補充

透過全球領先科技及本土醫學研究，敢邁研製出3款營養飲品，包括「冕禦力」、「捷行力」以及「健記寧」，以對應早、午、晚時間身體所需營養，為用家健康做好第一道防綫。其中的「冕禦力」益生菌纖維粉，便是根據「朝早一杯暖水」的養生之道而研發，由於人體大腸經及胃經在早上5時至7時最為活躍，而「冕禦力」含有丹麥60億CFU雙重益生菌和三重纖維益生元，可以改善腸道微生態平衡，鞏固腸道屏障，抑制壞菌。當中蘊含的天然蜂蜜更有補中益氣和潤腸暢便之效。成分經臨牀實證， 約2週有效提升腸動力；通便時間可縮短3倍，有效改善便秘*。

*和對照組比較。A. Malpeli, et al. Nutr Hosp. 2012;27(4):1314-1319

▲ 「冕禦力」含有法國針葉櫻桃，一包可提供一整個檸檬的維他命C。

經常出外午膳，很容易會攝取過多咖啡或奶茶，長期飲用更會影響健康。每日午飯後可喝一杯「捷行力」人參乳清蛋白粉來取代咖啡和奶茶。另外，中醫十二時辰養生法提到，中午時分適宜讓身體進行適量活動，舒展筋骨，而經過科研證實，其所含成分可有助刺激軟骨組織再生。當中的生物活性膠原蛋白肽可有助紓緩關節不適，讓關節更靈活自如。高鈣及維他命D則有助增強骨骼密度，減低骨質流失等問題風險。成分經臨牀實證，6週開始見效^；紓緩關節疼痛^

^D. Zdzieblik., et al. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 42: 588–595 (2017)

▲ 「捷行力」成分還包括優質丹麥乳清蛋白和亮氨酸Leucine (0.9克/100毫升)津安神。

經過一日勞碌工作，晚上9時到11時應該讓身體保持心平氣和，安神養腦準備入眠。睡眠前，喝一杯敢邁的「健記寧」多元營養粉，有助放鬆大腦，減低集中力和記憶力衰退，加長深層睡眠，支持腦部神經系統健康，營造更好的睡眠質素。其成分包括有日本優質GABA (47.5毫克/100毫升)、魚油及維他命C、E、B6、B12及B9等組合，以及酸棗仁。成分經臨床證實，7天有效加長深層睡眠#，支持安神養腦等功效。

#A. Yamatsu, et al. Food Sci. Biotechnol. 25(2): 547-551 (2016)

▲ 「健記寧」有助減低集中力和記憶力衰退，改善睡眠質素。

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（特約）