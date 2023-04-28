【單親媽媽】丈夫疑為小三拋妻棄女留$2000離家失蹤　港媽力抗抑鬱做兼職養家

▲ 嫁著一個不負責任的男友真係好慘。

HOY TV節目《一線搜查》報導港媽余女士命運多舛，她與港人丈夫曾先生在內地領證結婚，婚後育有2女，突然有一日丈夫突然留下2000元離家，至今已經2年，音信全無，丈夫封鎖她的電話，做法決絕，余女士試過報警求助，但因不涉及刑事，不獲受理。及後有一名女子金小姐，突然加了余女士的微信，對方知道她的困難，勸喻她離婚重獲新生，後來余女士從對方的微信資料得知對方是第三者，《一》的主持人遂打電話「小三」金小姐對質。

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HOY TV節目《一線搜查》昨日(27)報導一名港媽余女士的悲慘人生，余女士在節目中哭訴丈夫突然留下2000元離家，從此失蹤，余女士說:

我連罵他的機會都冇，就咁失蹤咗，真係好大打擊，一句話、一條訊息，一條微信都冇！

她試過找丈夫的工友幫忙尋夫，可惜都失望而回，工友們都愛莫能助，只好叫她堅強，好好養大兩個女兒。突然有一天，一名陌生女子金小姐加了余女士的微信，對方竟然知道她的困境，勸喻她早日離婚，以重獲新生，兩人交談之下，加上余女士憑對方的籍貫，直覺對方就是第三者。余女士面對經濟困難、教養問題及丈夫有第三者，要長期服用抗抑鬱藥。

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做兼職幫補家計

余女士想通後，希望與曾先生辦妥手續離婚，她明白只能靠自己獨立振作，走出低谷，現在有跑步及看書紓緩情緒問題，亦有趁女兒返學的時間，做兼職幫補家計。不過小朋友亦然非常想念爸爸，經常問爸爸在哪兒，而余女士表示自己不知如何回答。

《一線搜查》的主持人曾到曾先生的前妻家拍門，前妻表示「你唔好再提呢個人，唔該你!」主持人再致電與「小三」金小姐對質，對方聲稱與曾先生只是舊同事關係，其後收線，而主持人亦嘗試打電話給曾先生，但不能接通。

節目找到社工阮淑茵幫助余女士一家，對於余女士想辦離婚一事，阮淑茵表示配偶失蹤超過兩年，只要能夠出示證明她曾尋找過丈夫，例如登報等，但仍然杳無音訊，就可以以配偶失蹤為由離婚。

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責任編輯︰王明芳