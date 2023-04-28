【孕婦登山】七孩之母登山骨折累山友受傷　Sydney捱批後發文：我們會更謹慎

▲ 「林叨」7寶媽就陀B登山一事作出回應！

現年34歲台灣網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney婚後育有6個孩子，去年10月中宣布再懷孕晉升為「7寶媽」。

上周日，懷孕8個月的分享Sydney分享「單攻」志佳陽大山，行足14小時，獲粉絲封為「地表最強孕婦」，不過，有山友踢爆她前年同樣陀巨肚行山，結果骨折受傷，擔任救援的山友為救她而受傷，網民更直斥其非。

對於惹出外間爭議，Sydney昨晚（4月27日）發帖文回應，當中她說：「若是您還願意跟我們聯絡，我們一定會負起責任」。

【孕婦行山】7孩媽從不避孕懷胎8月登山 曾中途骨折連累救援山友受傷

▲ 上周日懷孕八個月Sydney分享登上志佳陽大山。

7寶媽：我們會更謹慎仔細

帖文開首Sydney感謝前年高島縱走時協助她在下山的人，並強調「你們的恩情我謹記在心」，她解釋由於當時現場混亂，並未和山友留下聯絡資料。她說：「很遺憾透過此方式得知，針對協助我下山的山友受傷的部分，若是您還願意跟我們聯絡，我們一定會負起責任。」

Sydney續說這幾天對大眾社會造成紛擾之外，亦讓他們感遺憾是因為當時情況混亂，沒有繼續追蹤到其他給予幫助的山友的消息。

對於報導指她「被爆料」，Sydney卻想澄清：「一直以來，我們都有記錄生活在社群的習慣，不論是登山，包括我的身體狀況和檢查結果一直都有記錄在平台、公布在粉絲專頁上，毫無隱瞞之情，並不是網路謠傳的『突然被爆料』。」

除希望大家關心我們之餘，也不要用過於聳動的標題，更希望大家能夠平衡報導，Sydney亦承諾，「未來，我們也會更謹慎、仔細」，最後她再次感謝曾經幫助過他們的所有人。

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網民嘲發「免救援聲明」

對於Sydney的回應，當中有網民質疑：「當時你受傷了現場混亂？為甚麼還記得要拍片紀錄你很難受的樣子？卻忘了要記下幫助你下山的山友聯絡方式？」、「都已經有一次經驗了還敢上去，什麼心態」，另外有人挪揄：「下次記得要這樣做時是否先發免救援聲明」，當然亦有人支持Sydney：「這篇報導根本就是放大檢視情勒孕婦，妳不用理會。」

上周日Sydney發帖文表示跟獸醫老公、長子一同登上志佳陽大山，當時Sydney爬到一半突然腳抽筋，要老公按摩紓緩，不過最終也完成登山。

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山友受傷休養半年

之後某山友於臉書社團「靠北登山大小事」爆料，稱前年10月底、Sydney懷6胎30多周的時候，曾在登山半途骨折，當時由於緊急救護技術員上山需要幾小時，她卻不斷喊冷喊痛，山友希望能盡快送她下山，擔任救護員角色，用背架做了簡易擔架抬她下山。

某山友寫道：「那段路很窄且非常滑，由於您是孕婦且快生了，我有幾度差點滑倒用撐的硬拉回來，再加上事前的過度負荷，導致髂脛束症候群拉傷休養半年以上。」山友不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但希望Sydney審視一下風險，不要害己害人。

▲ 陀住B去海灘。

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