【離奇暴斃】45歲男子3小時跑完倫敦馬拉松　回家途中突離奇猝死

▲ 英國45歲男子Steve Shanks參加倫敦馬拉松，卻在回家途中突然離奇暴斃。

英國一名45歲男健將在周日（23日）參加倫敦馬拉松，卻在回家途中突然離奇暴斃。其死訊經妻子公布後，眾多馬拉松愛好者紛紛致以哀悼。死者本身是一名經驗豐富的跑手，曾在世界各地多場不同距離的賽跑中，贏得多項冠軍。

最新影片：

綜合外國媒體報道，英國諾丁漢（Nottingham）45歲男子Steve Shanks在本月23日參加了倫敦一場馬拉松比安賽，僅花了2小時53分就跑完全程42.1公里，惟他卻在回家途中突然暈倒離世。

▲ Steve Shanks

其妻子Jessica Shanks在Facebook悲痛發帖表示：

我必須深切悲傷地宣布，我最愛的丈夫已離世，他的離世突如其來，我處於震驚和悲痛之中。

而倫敦馬拉松主辦單位也發聲明，證實了其死訊，並為此致以哀悼。Steve Shanks是一名長跑好手，生前曾往歐洲多個國家參加賽跑，並贏下多項冠軍，而他本身也是當地跑步俱樂部「Holme Pierrepont Running Club」的成員。

報道指出，Steve Shanks本身患有神經系統疾病「多發性硬化症」（Multiple Sclerosis），患者會有癱瘓、無力、走路不穩等症狀，暫未有確切治療方法。而他的死因有待驗屍報告，進一步釐清。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣