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【日本旅遊】大灣區航空大阪首航來回連稅$2,123起　包20公斤行李旅客感划算

社會 14:47 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

大灣區航空大阪首航，機組人員向首航乘客送上紀念品。（陳麗娜攝）

本港旅遊業復甦，繼曼谷、台北、東京、首爾航綫後，大灣區航空今日（28日）開辦大阪航綫，首航原訂早上9時15分出發，因在跑道上輪候延遲約半小時起飛。該航綫現時每周提供三班航次，來回票價連稅2,123元起，包一件7公斤手提行李及一件20公斤寄艙行李。來回票價較同類型的對手香港航空最平的2,891元稍低。

記者隨首航前往大阪，早上7時20分抵達機場的登機櫃位，同一時間有10名乘客等候，辦理手續的過程迅速，等候時間至完成手續只需十分鐘，未見人龍。至於出境香港時，使用人面識別系統過關，過程亦十分快捷，約5分鐘即完成。由於日本入境及海關申報書已電子化，登機前透過Visit Japan Web填寫資料，旅客入境日本時只需掃瞄相關二維碼及護照即完成手續，掃瞄的機器亦提供繁體中文版本選擇，方便香港旅客。

與此同時日本政府今日宣布，從周六（29日）凌晨起，入境日本人士毋須再出示接種三劑新冠疫苗，或出發前72小時內的病毒檢測陰性證明。【見另文】

    點擊圖片放大

來自深圳的泰小姐與男朋友張先生趁五一黃金周假期到大阪玩7天，指深圳國際航綫未完全復甦，而本港位置近，由家前往機場只需一個多小時。至於大灣區航空的起飛時間早，下午即到大阪市中心開始行程，來回票價每位1900多人民幣，亦提供寄艙服務，衡量時間及票價後，認為十分划算。不過她認為現時一周三班的航次太少，希望可以增加航次。

來自澳門的姚小姐與弟弟同行，認為大灣區航空票價包含寄航行李，較廉航更划算，日後會繼續選搭。

立法會主席梁君彥與電視廣播有限公司總經理曾志偉，同獲邀請乘搭大阪首航，兩人與大灣區航空主席黃楚標份屬好友，特意支持新航綫啟航，均表示期待是次航程，體驗新航綫及新客機，港人日後多一個出行選擇，而梁君彥更稱是次行程沒有訂立預算，「見啱就買，等曾生同黃生帶路。」到達大阪後，二人均表示座位舒適及機艙服務員服務態度良好，票價亦相宜，日後會繼續乘坐。

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記者：陳麗娜

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