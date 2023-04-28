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【電話騙案】接「假兒子」來電索20萬保釋金　醒目伯伯識破騙案偕警埋伏拘2男

社會 15:09 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

接「假兒子」來電索20萬保釋金，醒目伯伯識破騙案偕警埋伏拘2男。（資料圖片）

警方昨日（27日）接獲一名69歲男子報案，指在荃灣接獲懷疑騙徒來電。對方聲稱是其兒子，並訛稱被捕，要求事主到指定地方交20萬元保釋金，並相約在荃灣路德圍交收款項。事主事後聯絡兒子求證，懷疑受騙，於是報警求助。

荃灣刑事部及特遣隊人員接報後迅速到場，並於現場埋伏，成功拘捕兩名分別15及22歲的男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪。行動中，人員檢獲兩部手提電話，懷疑與案有關。2名被捕男子現正被扣留調查。案件中，事主沒有金錢損失。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

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記者：黃穎津

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