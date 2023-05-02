【區會改革】179席按「用人唯才」原則由特首委任　區議會主席由民政事務專員擔任（不斷更新）

▲ （曾耀輝攝）

地區行政檢討結果出爐，特首李家超下午三時半率主責官員舉行記者會解釋方案。

方案六大重點：

一、由470名組成，將由（1）委任、（2）間選（即地區委員會互選）、（3）直選組成，三者比例為「4:4:2」，另外加27名當然議員。

二、引入資格審查制度，所有議員無論是由哪種渠道成為議員，都需要通過資格審查；

三、體現行政主導，區議會主席由民政事務專員擔任，區議會需要重回「非證券性的區域組織」；

四、薪酬和津貼與現時相若；

五、引入履職監察制度，確保區議員履行其應有職責；

六、強化地區治理架構，成立地區治理督導委員會，由政務司司長主持；另成立地區治理專組。

▲ （李家超Facebook圖片）

【16:13】

李家超強調，2019發生的不是遊行示威，而是「黑暴」，形容是「災難性」，強調整個改革設計是為了香港好，被問到若無民主派人士參與，會否減低區議會認受性，李家超說，容許不同人透過不同渠道加入區議會。而區議會的認受性，取決於區議員能做到什麼。

【16:08】

被問到會否大減直選議席，以及為何不索性直接委任，李家超表示，今次方案是按照實際作出，考慮了過去區議會發生的亂象，強調今次不是單一措施，如果區議會可增加多些人才，提供給市民的服務會更好。又稱以前行錯路，不再容許有人攬住香港人跳崖。

【16:05】

陳國基續指，區議會不再有管理或撥款審批職能，這些職能回歸政府，符合行政主導，並可有效防止部分區議會濫用有關全力，阻礙政府施政。另外，地方選區擴大，有利於整體思維，鼓勵大局觀，至於間選和直選需要「三會」報名，則可增加政治局面的穩定性。

【16:00】

政務司司長陳國基表示，「地區治理領導委員會」將由政務司司長主持，並定期向特首匯報工作成效和進度，職權包括：就地區治理工作制定策略方針、具體政策及措施及工作優次；審視地區治理工作成效。

「地區治理專組」則由政務司副司長主持，統籌和監督堵門跟進和落實處理地區問題，「專組」會根據領導委員會定下的策略方針，指揮和統籌相關政策局及部門制定相應的地區治理政策和措施。

陳國基稱，優化區議會職能和區議會主席，可令政府更有效策劃和推展地區服務，而由民政事務專員擔任區議會主席可確保地區職務進行諮詢的主導權在政府，亦可更好統籌區議會、三會及關愛隊等。

【15:56】

律政司司長林定國表示，完善地區行政涉及6條主題法例及14條附屬條例，包括要修訂區議會職能、組成方法，設立區議會資格審查委員會等。主體條例包括《選舉管理委員會條例》（第541章）

【15:54】

麥美娟續指，完善後的區議員酬金和津貼與現時水平相若，但會引入區議員履職監察制度，對行為表現不符合公眾期望的區議會啟動調查，加強對曲意迎合的問責性及增加其工作透明度。屆時會按機制轉介由民青局局長委任的「監察委員會」進行調查，民青局局長可按調查結果及建議，根據嚴重程度作出合適處理，如涉事區議會認為裁決不公，可向政務司司長提出上訴。

【15:53】

曾國衞續指，將成立「區議會資格審查委員會」負責審查並確認所有選舉候選人、委員和當然議員的資格。另外，選舉候選人、委任和當然議員必須擁護《基本法》、效忠特區，該委員會由政務司司長擔任主席，並由2至4名官守成員和1至3名非官守成員組成。

【15:50】

選舉方法方面，曾表示，參加間選和直選者，需獲當區「三會」每會各3名委員的提名，其中間選採用全票制。至於直選，除了要獲得當區三會每會各3個委員提名，亦須得到參選選區不少於50個選民提名。

【15:49】

曾國衞稱，直選方面，全港將分為44個區議會地方選區，採用雙議席單票制，由當區地方選區選民選出。

【15:45】

政制及內地事務局局長曾國衞簡介重塑後的區議會產生辦法。曾表示，委任議員（179席）會根據「用人唯才」的原則，委任具才幹的愛國愛港人士；至於間選（176席），由三會委員選出；直選（88席），由當區地方選區選民選出；（4）當然議員（27席），由當區新界鄉事委員會主席擔任。

【15:40】

民政及青年事務局局長麥美娟表示，重塑後的區議會，區議會主席由當區民政專員，能更好發揮領導和協調作用。主席可制訂會議常規、委任委員會、委任區議員擔任委員會的主席，及微分非區議員的人士成為委員會的增選委員等。

麥美娟指，區議會、三會、關愛隊及地區管理委員會均由政府領導，令政府能有效統籌和協調，提升地區治理水平。

【15:30】

李家超在開場發言表示，今次檢討方案有三個指導原則：（1）國家安全必須放在首位，（2）全面落實愛國者治港原則；（3）充滿體現行政主導。

▲ （李家超Facebook圖片）

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記者：林曉君