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【欺詐按揭】公司董事詐騙按揭390萬　被判入獄10個月

社會 16:05 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（資料圖片）

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名按揭貸款申請人虛報職業和薪金，詐騙財務公司按揭和裝修貸款合共390萬元。

被告司徒強生，57歲，公司董事，早前被裁定兩項欺詐罪名成立，今（28日）在東區裁判法院被判入獄10個月。裁判官何慧嫻判刑時指，考慮到本案控罪性質、被告在案中的角色及其犯案手法，以及所涉及的貸款金額，法庭須判處被告監禁式刑罰。

案情指，被告於2018年5月透過一間財務中介公司，向永亨財務申請按揭及裝修貸款合共390萬元。他報稱在工程公司任職工程總監逾10年，月薪約20萬元，並附上相關工作證明及銀行結單。

廉署早前接獲貪污投訴，展開調查，發現被告從來沒有在該工程公司工作，該公司亦從未向他發出工作證明。調查又發現，被告曾把數筆20萬元現金存入其銀行戶口，以假裝每月收取薪金。

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責任編輯：李梓𨭎

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罪案 按揭貸款 工程 銀行 廉政公署 欺詐罪

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