【減肥大作戰】返工口痕想食零食又怕肥　營養師推介6款低卡飽肚食物

▲ 營養師推介6款低卡飽肚食物。（iStock圖片）

作為一位營養師，我觀察到很多工作非常忙碌的上班族有一個習慣：當工作期限快到，忙到不停手，壓力很大，快要喘不過來時，一有時間便會立即打電話叫外賣或者走到公司附近的餐廳吃大餐，為預計中的OT做好心理及生理準備。可是，吃飽後帶來的短暫快樂後，帶來的便是後悔和內疚：「吃了一餐高脂肪高熱量的食物肯定會變肥，怎麼辦呢？」

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其實，有很多食物既能滿足食慾，又不容易使人變肥。今次，就讓我向大家介紹一些又健康又美味的食物選擇！

煨番薯

當冬天來到時，街邊檔的煨番薯既好味又飽肚。它可以提供足夠的熱量來應付我們工作所需。此外，番薯含有豐富膳食纖維，有助刺激腸道蠕動，促進腸道健康。即是不在冬天，在家中使用氣炸鍋也可以輕鬆製成煨番薯。

脫脂奶粟米片

雖然粟米片通常是早餐食物，但有時候肚餓時食用也相當不錯。當然，想要吃得瘦一點，記得選擇脫脂奶或低脂奶。粟米片也可以選擇無添加糖的原味版本。那些帶有蜜糖味、朱古力味、加入堅果、果乾的粟米片，熱量比原味高得多，購買時要特別注意。

蛋花粟米湯

如果公司有小廚房的話，不妨煮一碗蛋花粟米湯。材料簡單，只需加鹽調味，無需加油，方便飽肚又美味，最重要的是不會致肥。粟米可以選擇罐頭或者紙盒裝。

但請選擇粟米粒，而不是粟米蓉，因為現成的粟米蓉可能加了忌廉，容易致肥。此外，千萬不要買錯罐裝忌廉粟米湯，因為忌廉湯是比粟米湯的脂肪含量高很多的。

低卡路里杯米粉

在超級市場中，有一些低卡路里的杯米粉／粉絲可供選擇。如果只加味粉而不放油包，就可以降低脂肪和熱量的含量。

刺身飯

如果大家有時間，想要吃得好一點，可以到日本料理餐廳享用一大碗刺身飯。在選擇刺身的時候，盡量選擇蝦、帶子、瘦吞拿魚、尤魚、北寄貝、八爪魚等較少脂肪的選擇。不要選擇三文魚腩、劍魚腩、三文魚籽和蟹籽等，因為它們都屬於較高脂肪的刺身。

越式生牛肉粉

大家也可以到越南餐廳享用一大碗清湯越式生牛肉粉。如果喜歡濃味的話，可以多加青檸和辣椒粒調味。請注意，在選擇粉類的時候要把河粉改為米粉、金邊粉或粉絲。因為河粉在製作過程中，其實加入了不少油。

在壓力大的時候，人會想吃些高脂、濃味的食物，這是很正常的。當食慾得到滿足後，想吃高脂食物的衝動通常會消失。所以，為了避免帶給自己額外的壓力，不如在選擇食物的時候控制一下自己，而不是在一刻痛快之後再感到內疚。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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