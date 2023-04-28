【防蚊大全】小朋友特別惹蚊常被叮　中醫教食療改善體質+穴位止癢+驅蚊香囊

▲ 如果小朋友惹蚊，中醫教由食療改善體質，按穴位止癢和DIY驅蚊香囊。

蚊子靠追蹤二氧化碳和汗水中的乳酸和尿酸物質來找目標，所以體温較高且經常流汗的人，或運動後，較易吸引蚊子叮咬。兒童正值生長發育階段，陽氣旺盛，體温偏高；若加上飲食失節，日常嗜食煎炸烤烘食物，或肉類、肥膩、凍飲較多，脾胃損傷致濕熱偏盛，則令內熱更甚。春夏季節氣候濕暖，蹦蹦跳的孩子稍動即汗，自然容易吸引蚊子叮咬。

預防小朋友被蚊叮，除了注意避免到環境濕暗或雜草叢生蚊子滋生的地方玩耍，亦可透過食療改善體質，或自製驅蚊藥包，減低被蚊咬機會。若不幸被蚊叮，簡單的小兒推拿手法可助紓緩症狀。

食療改善體質

健脾利濕清熱米飲

材料︰粟米（連外皮和鬚）1條、薏米（生熟各半）100g、白米100g

做法︰洗淨材料後，加入1.5公升清水，中大火煲30分鐘，隔渣代茶飲用。

適合人士︰粟米性味甘平，有調中開胃、利尿滲濕功效；薏米性味甘淡涼，入脾胃經，健脾滲濕；白米甘平，能強健脾胃、滲濕、除煩。此米飲適合平常大便濕軟臭穢、零食食多但正餐食少、口乾但飲水少、口氣重、汗味大的小朋友。

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清熱解毒荷葉黃瓜湯

材料︰荷葉1/2張、老黃瓜1個（連皮）、綠豆50g、白米150g

做法︰荷葉洗淨後稍為剪細，黃瓜洗淨後不用切原條放入煲內，加進洗淨的綠豆和白米，注入2.5公斤水，中火煲45分鐘即可。

適合人士︰荷葉性味苦澀平，歸肝脾胃經，除了清熱化濕，還能除煩，兼有抗過敏作用；黃瓜性味甘涼，歸肺脾胃經，功效清熱解毒兼利水；綠豆甘寒，歸心肝胃經，有清熱解毒利水功效；加入白米作用是保護脾胃，平衡其他材料的寒性，令湯水清熱而不傷脾胃。小朋友屬肝火旺、胃有熱，晚上睡覺經常說夢話或磨牙、脾氣暴躁易哭鬧、大便秘或粒狀量少不暢、容易流鼻血或牙齦腫生痱滋等均適合飲用此湯水，有清肝調胃作用。

驅蚊草藥香囊

材料︰薄荷葉10g、艾葉10g、紫蘇葉10g、藿香15g、白芷15g

做法︰將材料稍為剪碎和切細，放入透氣的紗布袋，紮好袋口便成。可掛在小朋友背囊或胸前。

小兒推拿

清熱解毒——清天河水

位置︰前臂內側正中，由腕橫紋至肘橫紋連成一直線。

操作︰可先在按摩的部位塗抹BB油，用食、中指沿臂內正中由腕推至肘。推100至300下。

止癢——揉按「曲池」、「風池」、「三陰交」

位置︰曲池穴位於肘橫紋與肱骨外上髁高點連線的中點，可曲肘取穴。風池穴在頸後髮際的凹陷處。三陰交穴在小腿內側、內踝尖上3寸處，可用小朋友的手量度4隻手指的距離。

三穴分別有清熱、疏風、止癢效用。每個穴位按3至5分鐘。

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撰文︰康河中醫診所註冊中醫師 黃文英