【簡約公屋】元朗項目設計曝光　將建31幢低層大樓

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元朗2,150伙簡約公屋設計曝光，據城規會文件，地盤南北面合共會興建31幢不高於3層的大樓。簡約公屋使用期不短於5年，惟政府僅申請了3年臨時用途，意味該項目日後或需再向城規會申請續期。文件中的環評報告顯示，項目附近曾發現46隻全球瀕危物種黑臉琵鷺，惟顧問公司估計地盤位置非鳥類飛行路線，相信3層高樓宇不會影響雀鳥。

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房屋局擬在元朗米埔攸壆路建逾2,100伙簡約公屋，近日建築署向城規會提供文件，申請在有關用地發展臨時簡約公屋，為期3年。

文件顯示，現時有關用地為「康樂」及「住宅(丙類)」用途，日後將興建31幢不高於3層的大樓，包括17幢住用大樓、9幢屋宇裝備大樓、2幢多用途社區大樓、1座污水泵站和2個警衛室。

申請人表示，項目亦擬興建2個公共交通總站，以提升簡約公屋的公共交通選擇。申請人又指，已就項目進行了不同的技術評估，證明擬議簡約公屋不會對視覺、景觀、交通、環境、生態或基礎建設造成不良影響。

環保團體長春社早前稱，憂慮計劃會影響附近黑臉琵鷺生態。文件中的環評報告指出，項目對出水道過去發現不少雀鳥，包括在2019年錄得46隻全球瀕危物種黑臉琵鷺。然而，項目發展位置並非鳥類主要飛行路線，相信3層高的樓宇對雀鳥無影響。

為減少對雀鳥的影響，建築署會仔細規劃施工順序，盡量避免在候鳥越冬高峰期，即每年10月至3月，進行地盤平整工程，亦會減少晚間光源，相信已足以將對生態環境的影響降低。

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記者：陳梓蔚