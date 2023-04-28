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【旅遊復甦】大灣區航空增馬尼拉胡志明新航綫　京阪曼谷客量維持逾7成

社會 17:04 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

大灣區航空增馬尼拉胡志明新航綫。（陳麗娜攝）

大灣區航空今早（28日）首航大阪航綫，行政總裁許漢忠透露最新發展，現有三架航機，打算今年再引入3架新航機，且開辦上海、北京等新航線，並對應增添約90名人手。他預告，今年7月會增加往來台北的航次，今年內並增加菲律賓的馬尼拉、越南的胡志明市的新航綫。

許漢忠又透露，今年8月，大灣區航空將有第四架飛機投入服務，今年底將加入第五及第六架飛機運作。他解釋，新客機要符合本地民航署要求需時6至8個月，以滿足當局要求。

大灣區航空去年5月投入服務，至今不足一年，他認為公司表現「算喺咁，可以更好」，欣慰公司能持續發展。他指其日本東京及泰國航綫乘坐量維持7至8成，大阪首航亦有7成滿，對銷情感滿意。他又強調，公司有自己發展方向，不會與其他公司比較。

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本報記者：陳麗娜

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