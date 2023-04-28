【走佬人妻】人夫閃婚內地女回家6小時即失聯　苦尋21年揭真相終死心離婚

▲ 人夫苦尋內地妻子21年，終死心離婚。（iStock圖片）

閃婚後失蹤足足21年？台灣宜蘭一名男子，早年在內地經朋友介紹下，與一名內地女子相識僅1個多月就閃婚，然而女方踏進男子家門不到6小時，便借口外出找朋友，從此音訊全無，事主尋找多年不果，拖了足足21年才提離婚。

據台媒報道，事主本身育有2名子女，2002年透過朋友介紹，在內地認識一名女子，經過短短40多日相處後，兩人迅速決定共諧連理，女方更答應照顧人夫的子女。他們先在中國辦理結婚手續，人夫先返回台灣，其後再接妻子到台辦理結婚登記。

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當妻子入境後，人夫接她回家，惟在晚上10時許，妻子卻說要外出找朋友，從此就人間蒸發。人夫當時就懷疑對方在台灣人生路不熟，根本沒有朋友，連介紹兩人相識的友人也說應該找不回來。

人夫在妻子離開後多次登報尋人，他說印象中對方在婚後5、6個月左右曾於內地提出離婚訴訟，但他沒有去開庭及提出書狀，不知判決結果，對方亦從沒有主動聯繫他，這段有名無實的婚姻拖足21年，人夫最終決定提出離婚訴訟。

法官指，翻查了女子的出入境紀錄，發現對方在2002年10月入境台灣，直至2003年3月才出境，惟在內地早已遷居不知去向，相信女方不願再返台與人夫生活，雙方沒有意願繼續維持婚姻，最終准許男方的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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責任編輯︰王明芳