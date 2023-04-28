【獨立歌手】張天穎靠教琴儲錢圓唱作夢　Jaime憶初戀情懷：未聽過ICQ

▲ 張天穎剛推出個人第4首單曲。（黃建輝 攝）

以獨立歌手身份出道的張天穎（Jaime），剛推出個人第4首單曲《1 step at a time》，有別之前在作品分享自我態度，新歌以校園戀愛為主題，Jaime透過歌曲重溫中學年代的暗戀情，既甜蜜又有一點苦澀，正好跟初戀情懷相似。

去年開始獨立音樂人的張天穎，先後推出過《fallen 4 U》、《no money no honey》及《ok sure》，加上今次的《1 step at a time》，共同點是都以英文做歌名，原來別有原因。

初戀很傻

Jaime解釋：「因我寫的demo都是英文歌，所以都想用回英文歌名，此外我都喜歡用細楷英字，原因是在鍵盤打字時，不用刻恴轉大楷，會更方便，我手機電話名冊的人名，都全是英文細楷，且字和字之間沒有空格的。」Jaime帶著獨特的少女思維道來。

▲ Jaime不怕辛苦行音樂路。（黃建輝 攝）

講開那些年，Jaime跟筆者應該有幾個代溝，她笑言未聽過ICQ、Friendster這些通訊軟件， MSN倒是曾經玩過，而她首先接觸的是IG。「初初玩時只是發布相片，不似現在可以傳訊息等玩法，有時都幾懷念以前的單純，都以想寫首歌回味一下讀書時的暗戀心情，跟心儀的人有些距離，但又好傻願意為他做任何事。」

自細喜歡音樂的她，大約中四時要到加拿大留學，因想用音樂來送給朋友，開始有想寫歌的念頭，後來她在寄宿時學結他，校內老師也鼓勵她創作，便下定決心走音樂路。

咬實牙關

Jaime之後在美國完成大學返港，曾參與陳輝陽的女聲合唱團，及參加不少作曲比賽，成為了唱作人。

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她坦言：「其實我最初沒想過做幕前，只喜歡音樂和創作，期間有商場邀我去唱歌，覺得既然寫了歌，便自己唱也好，表演後看到有觀眾支持，漸漸也不抗拒上台，能有多一個平台接觸觀眾和發表歌曲也很好。」

回顧獨立之路，雖然有高低起伏，她也會堅持走下去。「第二年做獨立歌手，真的不容易，但我會繼續做，會花時間去教教鋼琴、作曲、編曲，去儲資金令自己做音樂，亦都想多參與MV拍攝及製作，會辛苦少少，但我樂在其中。」

今年已有不同計劃的 Jaime，早前與四位陳輝陽「女聲合唱」成員，包括Georgina、Kay、Winky、Chiutung自組成獨立女團Beanies，推出歌曲《公主抱》，希望在音樂上做多一點交流。

▲ （黃建輝 攝）

大開眼界

她分享：「組女團讓我有中學參加合唱團的感覺，幾好玩，也可以跟個人音樂路有個分別。」除了自己唱作， Jaime的作品也曾被其他歌手採用，如馬天佑的《第n次初戀》及炎明熹《大開眼界》都是她作曲。「其他歌手唱我的歌幾有趣，如《大開眼界》demo本是英式ballad，炎明熹版本則有點韓劇歌曲的溫柔，幾特別。」

未來的音樂目標，Jaime希望可以成為帶來娛樂，也能讓樂迷釋放情緒，在同溫層找到共鳴的歌手，故不論過程有多辛苦，她都會努力堅持。

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記者：區家歷