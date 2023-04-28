【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】

J2熱播節目《不正常愛情研究所》昨晚播映的一集，由J2er黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及曾拍攝《CP訓練營》的伍倩彤（Gillian）任主持，今集主題為「KOL的流量密碼」，更請來美胸KOL Sausau大爆業界荒唐史。

IG有逾10萬粉絲的Sausau為美胸顧問兼健身教練，有「翻版徐子珊」之稱的Sausau行為出位外，今集於《不正常愛情研究所》更大玩爆料。

【不正常愛情研究所】Susuca爆男友自製情趣用品放題 JoJo冧怕醜仔︰佢講一句已經受落

▲ 左起）Susuca、Koba、Jojo、Alan同Gillian主持《不正常愛情研究所》。

爆KOL界男女關係混亂

Sausau先分享一段四角戀孽緣，她指曾聽聞有女KOL A與男YouTuber因合作拍攝愛情小品日久生情，雖然KOL A當時已有一名拍了3、4 年拖、且發展穩定的男友，但仍選擇一腳踏兩船。

最終男YouTuber在KOL A介紹下認識女KOL B，二人同樣因合作拍片日久生情，Sausau說︰「B同位YouTuber發生關係，而A係唔知嘅，呢段關係到A結婚之後都一路維持住，直到A發現B同YouTuber關係之後先至斬纜。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另外，Susuca爆出一單知名女KOL的世紀婚禮後續故事，原來新郎哥是Susuca朋友，男方跟女KOL相識100日就舉行世紀婚禮，Susuca說：「但結婚唔夠半年，個女仔就長期唔返屋企，佢話因為唔想生小朋友。之後佢哋一直互相留難，個女仔唔返屋企，個男仔又搵唔到個女仔。」

最終二人離婚收場，而該名女KOL的現任男友，正是其前夫自細認識的好友，令Susuca大嘆關係混亂。

最新影片推介：黃嘉樂夫婦專訪

美胸KOL爆料爆不停

花生多多的Susuca繼續爆料，還爆出了一單女KOL周旋在CEO及富二代之間的故事，她說：「個女仔瞞住自己有個拍咗拖兩年半嘅CEO男朋友，同一個70億身家嘅富二代秘密訂婚。」

直到訂婚當日，因為有賓客認識事件中的CEO，並於影相時發現女主角熟口熟面，令事件終極爆煲。原本富二代還想堅持娶女KOL，但最終因為70億遺產放棄，女KOL更要退回1800萬元聘金。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

J2er分享呃Like大法

另外，黃紫恩、伍倩彤與Susuca更開心分享「照騙環保呃like大法」，Gillian笑言最緊要「環保」︰「最多可以去到萬幾，通常有裸色部分會比較多Likes。」

JoJo則透露獲公關界朋友指點迷津，指最緊要「若隱若現」︰「夠清涼就自然多讚。」「怕醜仔」吳兆麟即笑指自己曾有一張水著相吸獲500多Likes，至於文頌男則曾憑一張赤裸上半身的曬肌照，喪吸5,000多Likes，比起平時Like數高出五倍。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

黃紫恩IG圖片

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

伍倩彤IG圖片

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R