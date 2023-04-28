【起底判刑】涉「起底」走數客戶首被控　裝修公司董事罪成判160小時服務令

▲ 首違「起底」罪公司董事早前被裁定罪成，今被判處160小時社會服務令。資料圖片

情侶疑不滿新居裝修工程質素，拒付6萬元尾數，31歲裝修公司董事涉於社交平台披露兩人的個人資料。涉案董事遭私隱專員公署起訴，為2021年10月修訂《個人資料（私隱）條例》後首宗被起訴案件，早前被裁定2項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪罪成，今（28日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官考慮到被告在法例生效後約1個半月後犯案，以及事主非公職人員等，判處160小時社會服務令。

被告葉駿軒（31歲，公司董事），被控於2021年10月19日至29日，在香港四度於未經資料當事人男子X及女子Y的同意下，披露他們個人資料，即X、Y姓名、住址、手提電話號碼及他們的僱主的名稱，意圖導致兩人或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致兩人或其家人蒙受指明傷害。

被告原被控2項刑責較重的控罪（《私隱條例》第64(3C)條），惟裁判官余俊翔早前裁決時指，控方未能證明X受到3C條所訂明的指明傷害，改判刑責較輕的3A條罪成，被告另1項涉及Y的3C條控罪則成立。

根據法例，違反3A條者可被判罰款10萬元及監禁2年，違反3C條者則可被判罰款100萬元及監禁5年。控辯雙方早前就裁決提出覆核，裁判官今駁回雙方申請，維持原判。

裁判官判刑指，考慮到被告是家庭支柱，沒有案底，案發於「起底」法生效後約1個半月後，被告以非法手段追討金錢，以及事主非公職人員；社會服務令報告指被告感到非常後悔，已得到教訓，明白守法重要性，值得予以機會改過。裁判官接納報告內容，但指判刑須具阻嚇性，遂判處160小時社會服務令。

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記者：陳曉欣