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【旅遊注意】熱浪捲席亞洲印度12人中暑亡　泰國破高溫紀錄體溫感達54度

健康 18:58 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

熱浪捲席亞洲印度12人中暑死，泰國破高溫紀錄體溫感達54度。

高溫熱浪襲捲席亞洲多個地區，多個亞洲國家於4月氣溫更屢創新高，如上周泰國便刷新高達攝氏54度的體感溫度，令當地立即發出極端炎熱警告。而持續的高溫，亦令印度有12人因中暑身亡；菲律賓有100多名學生因脫水而緊急送院。如何應對極端的高溫，似乎已成為亞洲各國政府的最新挑戰。

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【TOPick診症室】銀屑病不只影響皮膚　醫生拆解3大共病及最新治療方法

綜合外國傳媒報導，泰國曼谷自4月中期，氣溫已變得非常炎熱，達府（Tak）的氣溫高見44.6度，創歷史新高。而曼谷邦納區、梭桃邑（Sattahip）及布吉島等地，由於濕度較高，更錄得高達54度體感溫度，令當地政府於22日急忙發出極端炎熱警告，提醒大眾注意炎熱天氣，避免從事戶外活動及減少外出。

除了泰國，中國有12個省份亦突破歷史高溫，雲南元陽縣最高溫高達攝氏42.4度；印度亦有12人於16日出席公開活動時，因中暑身亡；菲律賓上月一所學校在攝氏42度高溫下進行消防演習，亦有100多名學生因脫水送院。

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

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降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

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責任編輯：羅嘉欣

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