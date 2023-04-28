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【交通意外】高中學霸考駕照1個月深夜自撞亡　生前曾獲醫療科創競賽獎

健康 18:58 2023/04/28

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熱門 何超雲 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

高中學霸考駕照1個月深夜自撞亡，生前曾獲醫療科創競賽獎。

人才隕落！一名18歲男高中生在今日凌晨騎電單車時自撞安全島，送醫不治。據悉，死者生前是一名學霸，曾在高中科技創意競賽獲獎。

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【活得健康啲】「回南天」牆壁潮濕加劇霉菌滋生　專家教用家居必備小物杜絕霉根

綜合台灣媒體報道，死者為高雄一名楊姓男高中生，上個月剛考獲電單車駕照，在今日凌晨1時左右，駕駛電單車經過高雄三民區同盟一路與孝順街口，卻不慎撞向安全島，當場昏迷。

當地警方到場處理事故，並指出楊男無明顯外傷，但經送醫後仍宣告不治。而他在抽血檢測中的酒測值為0，因此並非酒駕釀禍。警方初步判斷，電單車或在行經路口轉彎時，因駕駛者操控不慎滑倒造成事故；詳細肇事原因仍待調查。

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生前學業優秀

據悉，死者生前學業非常優秀，今年和別校同學剛參加過「高中醫療科技創意競賽」，並在「AI健康步態」項目中獲得銅牌獎。他還在3月考上駕照，電單車也是新買的，不料1個月後新手上路就發生憾事。

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責任編輯：羅嘉欣

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