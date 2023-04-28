【捐精猝死】醫學博士11日內捐精5次猝死　父怒告生殖中心纏訟5年結果出爐

▲ 醫學博士鄭剛11日內捐精5次後猝死。（微博圖片）

精子捐贈可以幫助不孕夫婦增加成功懷孕的機會，內地湖北省人類精子庫在13年前試營運時，有一名34歲醫學博士報名參加，沒想到他在11日內捐精5次，並於過程中猝死。父親認為生殖中心有責任，告上法庭索賠400萬人民幣，近日二審判決出爐。

據內地媒體報道，鄭剛在2001年以優秀畢業生身份被分配到湖北省的一間醫院，在醫院工作時盡心盡力，短短7年時間就榮升主診醫生，並與同事結婚，愛情事業雙收。在2008年，鄭剛成功考到華中科技大學外科碩士研究生，並繼續留校攻讀博士課程。

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2010年，武漢市號召優秀的男性積極捐獻精子，鄭剛決定報名參加，為確保精子品質，精子庫對志願者有非常高的要求，包括要本科以上的22至45歲男性，不能有家族病史，符合初篩的參加者會再進行更嚴格的篩查。

鄭剛在2011年通過最後審核後，到捐獻中心捐精，依照內地法規，一名男子一生只能捐精一次，並最多只能使5名受捐女性懷孕，然而在短短11日裡，鄭剛卻進行了5次捐精。原來這是當局為了確保精神庫採集的精子的品質，所以在短時間內進行多次精液採集，沒想到鄭剛卻在第5次、也是最後一次到精子庫捐精時，意外猝死在捐精室，瞳孔放大、沒有呼吸、脈搏和心跳，任何的急救措施也都回天乏術。

鄭父大受打擊，學校雖人道賠償鄭家8.8萬人民幣，但鄭父認為精子庫的生殖中心有不可推卸的責任，於是告上法庭索400萬賠償。然而，法院仍認為鄭剛的死屬意外，而精子庫的各項措施都達到國家規定標準，因此判生殖中心賠償19萬元，鄭父不服上訴，盼討回公道，纏訟5年，可惜近日二審被法院判回，維持原判。

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責任編輯︰王明芳