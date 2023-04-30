【情侶相處】入女友房間見高中時期照片 男子揭驚人秘密崩潰：被騙1年

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情侶交往時難免有秘密，台灣一名男網民在網上分享，稱對女友一見鍾情，兩人交往1年來，雙方都非常合拍，但他今年陪女友回老家時，在房間見到女友高中時期照片，意外發現驚人秘密，不禁稱被騙了1年。

影片推介：

綜合台媒報道，該名男網民在Dcard發文，稱與女友在朋友的聚會上認識，對女友一見鍾情，而且女友身材非常好，經過3個月猛烈追求，對方終答應做他女友，兩人拍拖1年都很幸福。

今年過年，他陪女友回嘉義老家，在房間見到女友高中時期照片，「照片裡她與兩個同學穿著制服，開心地對著鏡頭比YA！真的有夠青春！」

不過他仔細一看，發現女友胸前超平坦，與現在好身材差很多，於是他隨口問了「妳發育的比較晚？」女友先是沉默，最後坦白，

我這個是做的！

女友稱，因羨慕胸部大的女生，很有女人味，對自己外表沒自信，大學畢業後就決定去隆胸。該名男網民聽到感到震驚，但更多的是心疼，感謝女友坦白，「如果沒有看到以前照片，我應該一輩子也不會知道」。

貼文一出引起網民熱議，大批網民稱，情侶間相處應該要坦白；也有網民稱，開心就好，隆胸也不是甚麼大事，最重要兩個人可以溝通得來；亦有網民笑言，「好可惜，我還以為結局是發現女友是男生」。

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責任編輯︰王明芳