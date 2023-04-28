【開心香港】美食市集及戲院日明開鑼　李家超：希望市民好玩好食開心至極

▲ 行政長官李家超主持「開心香港」啓動禮。（陳國峰攝）

隨著社會逐步復常，政府推出「開心香港」系列活動。未來十個月將聯同多個機構，在社區舉辦一系列美食墟市和嘉年華。行政長官李家超今日（28日）下午聯同財政司司長陳茂波主持「開心香港」啓動禮。

李家超致辭時表示，本港在過去的三年疫情充滿困難與挑戰。隨着本港全面復常，市面、商鋪、旅遊景點重新活躍起來，他希望豐富多元的活動能夠適合不同年齡層、不同界別、不同興趣的市民；配合消費券能夠令市民食得開心、買得開心、玩得開心，同時刺激本地零售業和餐飲等各行業需求，帶旺本地消費，振興本地經濟。他表示，自己高興見到早前公布的「全民戲院日」及「香港美食市集」在推出後得到坊間積極支持，本周末美食市集10萬張門票已經派完，其他活動將會陸續推出。他亦感謝很多非政府機構對活動的參與和支持，歡迎其他機構提出意見，推出更多活動。

財政司司長陳茂波表示，今次「開心香港」活動，希望達到「好玩好食、開心積極」的目的。「好食」方面的活動包括明日在灣仔會展中心開鑼的「香港美食市集」，美食市集將會囊括包括本地雞蛋仔、斑蘭蛋糕、韓國醬油蟹以及各地美酒等。他提醒市民，明日在現場會有少量門票派發。而如果市民沒有獲得入場券，亦可參與將於5月及6月於沙田及觀塘舉辦的美食市集，並可免費入場。同時，六月將舉辦「香港酒吧文化節」，漁農護理處也將後續聯辦四場漁農產品展覽等活動；「好玩」活動包括旅發局將在維港舉辦水陸嘉年華等。

他指香港全面復常以來，經濟仍在復甦階段，出口表現「麻麻地」，但內部消費表現十分好，支撐住下行壓力，讓本港經濟在今年首季有溫和增長。相信在市民支持下，第二及三季經濟將會繼續好，強調「開心」會令大家更積極，讓本港一天比一天好，今年好過去年。

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記者：解青羽