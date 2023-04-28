【親子好去處】油塘親子射擊工作室提供4個場景　母親節優惠一家大細組隊對戰　

▲ 男孩子一定好鍾意。

男孩子喜歡玩射擊，最希望與爸爸來場親子對戰，最近油塘的工廠大廈就開業了一間親子射擊工作室，提供安全，有趣的室內氣槍射擊活動，母親節期間提供一家大細優惠，海綿彈體驗團1/5 -14/5買二送一，喜歡玩射擊的大小朋友不要錯過。

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Shootingworkshop(SWS)「射擊工作室」提供安全，有趣的室內氣槍射擊活動，佔地超過三萬呎，足可容納120人。場地是室內CQB場， CQB全寫是CLOSE QUARTERS BATTLE(室內近戰)，與一般WARGAME玩法大致相似，但對戰距離較近較刺激，與室外WAR GAME場最大分別是以模仿室內場景為主。場景有房間、大廳、迷宮、按摩房、貨倉、危險倉庫、監倉等等，多個仿真場景，增加對遊戲投入度。遊戲中還會加入燈光效果，背景音樂及噴放煙霧，提升緊張氣氛。

▲ 男孩子天生喜歡玩槍。

除了氣槍射擊活動外，還有為小朋友而設的nerf海棉槍，只要6個小朋友便可成團，適合6歲至10歲小朋友參加。2014年起，SWS特別推出生日派對服務，在SWS舉辦生日派對時還可以參加氣槍射擊活動，為小朋友安排一個難忘的生日會。

另外，場地增設駐場專業導師，每兩星期都會有間格上改動，給客人不同新鮮感。

4個場景

Zone A－油桶陣

場景特點：障礙物較密集，較多隱蔽位。適合人數相對較少的團體，岩曬追求燈光效果同科幻感的小朋友及追求快打及刺激的大朋友。由油桶排列成一個個陣，配合霓虹射燈組成的一區

Zone B－魔星嶺

場景特點：設有爬架，可以讓參加者埋伏於上層進行對戰。專為小朋友而設，大部分區域都非常光亮，適合所有參加者，尤其受小朋友歡迎

Zone C－貨櫃場

場景特點：貨櫃場主題，特別設計樓梯供參加者可登上貨櫃上與地面朋友對戰。特別一提此區設有高速滑梯一條，大獲好評，有機會來到一定要去體驗一下。大部分區域都相當光亮，設有亞加力膠片作槍，等你見到又打唔到，係咪好過癮先

Zone D－魔幻森林篇

場景特點：熱帶雨林主題，本場地最大既戰區。由藤蔓，森林，密室交錯組成的一區。大部分區域都相當光亮，適合所有參加者，岩曬怕黑又想冒險既朋友仔

場地提供免費locker，職員講解海綿槍使用方法及試槍，就可以開始玩



可以一大班人混戰，大人一組，小朋友一組，亦都可以兩家人對戰。

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場地資料:



Shooting Workshop SWS

網址: https://www.shootingworkshop.com/

油塘四山街22號美塘工業大廈4樓

場地預約熱線: 81016988 / WHATSAPP 9161 3416預約

啫喱彈自由團（10歲以上）

即約即join，同朋友約埋一齊玩又得，同當日場內game友混合對戰又得，自己獨立一團$160一位，玩2小時

體驗團$100一位，玩一個鐘，會同其他人一齊玩。

為小朋友而設的nerf海棉槍

6個小朋友便可成團，特別適合6歲至10歲小朋友參加

詳情：https://www.shootingworkshop.com/nerf-gun/

母親節一家大細優惠，海綿彈體驗團1/5 -14/5 買二送一

https://www.shootingworkshop.com/nerf-gun-experience/

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