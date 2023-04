▲ 《變形金剛:狂獸崛起》

第7部《變形金剛》( Transformers)系列電影《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts)最新預告登場。

今次故事背景,帶領觀眾回到90年代,這次將有全新派系「密斯武」(Maximals)現身,與博派在地球並肩作戰。

《變形金剛:狂獸崛起》由《王者之後:重拳復仇》(Creed II)導演史提芬卡普(Steven Caple Jr.)執導;《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters)安東尼雷莫斯(Anthony Ramos)及《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)多美妮費舒伯克(Dominique Fishback)主演。

此外,還有奧斯卡影后楊紫瓊聲演「密斯武」Airazor,而影片將於6月8日上映。

