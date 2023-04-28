【長洲謀殺】43歲疑犯黑布蒙頭腰纏鐵鏈　由警方押返現場重組案情

▲ 疑犯向身旁警員重組案發經過。

長洲昨日(27日)發生謀殺案，2名男子於大新後街街頭推撞打鬥，其中52歲姓李男子後腦着地死亡，送院不治，43歲姓羅男子一度逃去，其後被警方於北社新村的住所拘捕。警方今日(28日)下午約3時，押同疑犯返抵案發現場重組案情，疑犯被鎖上手及腰鏈，並以假人模擬死者作重組案件經過。

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疑犯黑布蒙頭，被警方押返大新後街的案發現場，期間警員以假人公仔模擬死者，由疑犯重組案發經過。疑犯不斷做出肢體動作，又一度做出起腳踢姿勢、模仿當時被死者以單車鏈打中，展示他與死者爭執的過程。警方亦一直手持攝錄機，拍下現場情況，疑犯一名男家屬在錄影範圍內一直在場觀看。整個重組案程過程歷時約40分鐘，警方之後押解疑犯離開。

警方昨日交代案情時稱，死者及疑兇均有黑社會背景，相信事件涉及金錢糾紛。事發時2人在街上相遇，李男向羅男追討一筆數百元款項，爭執期間互有推撞，有人聲稱死者失平衡跌倒，頭部着地。

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記者：黃傑偉、蘇文軒