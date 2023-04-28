【非禮女兒】涉乘家中無人性侵9歲女兒　40歲父親認非禮罪還押候判

▲ 40歲父親承認5度非禮女兒，今於高等法院認罪候判。資料圖片

40歲小學電腦技術員涉乘妻子上班，與當時9至10歲的女兒獨處家中時，撫摸其胸部及以下體摩擦女兒下體。女童向老師披露事件，校方轉介社署及警方揭發事件。涉案父親今（28日）於高等法院承認5項非禮罪，女童向警方稱同類事件每月發生最少10次，被告警誡下承認發生過20次。法官押後判刑至6月9日，先替被告索取心理報告。

40歲被告案發時為小學電腦技術員，承認5項猥䙝侵犯另一人罪，控罪指他於2021年7月至2022年5月期間，5度猥䙝侵犯女童X，X當時9至10歲。

代表律師求情指，案發時被告39歲，一直勤力工作及得到家人支持。被告對事件深感後悔，對妻女感到愧疚，望服刑後獲機會改過自新。代表律師指，被告被捕後，向警方坦白招認，以及披露另涉3罪，真誠就其作為致歉。

案情指，被告與妻女同住，2021年12月，X告知母親閱讀有關青春期書籍後，認為被告對其作出不當行為，即自同年夏天起撫摸她。母親與被告對質，被告承認及指不能解釋原因，並承諾不會再犯。

翌年5月，X告知母親續遭被告不恰當地撫摸，被告於妻子質問下稱已盡力控制自己，妻子建議被告求醫，並告知X難以離婚，要求X給予被告機會。母親此後為免兩人獨處，安排X放學後先到外婆處，母親下班後再接回X，被告亦停止對X之作為。

及至2022年6月，X上德育課得悉有關性騒擾課題，遂向老師披露遭被告撫摸胸部及下體事件，校方轉介事件予社署及警方跟進。

警方調查下，X表示案發期間，每月發生最少10次同類事件。被告警誡下承認指控，又指X當時正發育，並指共發生了20次事件。本案涉及5宗事件，被告均著X進入房間，撫摸其胸部及下體，被告又曾脫去X衣服，著X躺在床上，被告以下體摩擦X，期間曾表現不悅。

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記者：林育慧