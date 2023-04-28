【MARVEL狂熱】復仇者聯盟集結香港迪士尼樂園！ 全新Marvel巡禮與英雄會面

Marvel超級英雄電影近年風靡全球，由即日起至6月22日，復仇者聯盟將集結於香港迪士尼樂園度假區，開啟「Marvel超級英雄匯」之旅！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

迪士尼全新巡禮「號召未來英雄：加入復仇者聯盟！」以明日世界舞台為目的地，在「復仇者聯盟號」戰車的領航下，多位Marvel超級英雄將以不同陣容登場，包括鐵甲奇俠、美國隊長、黑寡婦、雷神、蜘蛛俠、蟻俠、黃蜂女、驚奇隊長、黑豹、舒妮、星爵、嘉魔娜、 樹人、奇異博士和王。入園遊客只需於科技展會合處領取英雄臂章，就可以未來英雄的身份與復仇者聯盟在巡禮中並肩前行，更有機會被現場鏡頭捕捉並投射至明日世界舞台的巨型LED屏幕。

香港迪士尼樂園為Marvel 迷打開 Marvel裝備寶庫，包括收藏品、飾物、服裝等一系列全新主題商品，部份商品更率先於樂園開售。同時，樂園也在史達科技旗艦店及科技館禮品店展出1比1鐵甲奇俠與蟻俠模型，絕對是打卡拍照的指定朝聖點。

賓客更可以於樂園網上商店揀選最喜愛的 Marvel 超級英雄圖案，與朋友一起自訂出專屬隊徽，製成徽章、帽子或T恤等，打造出最好玩復仇者隊伍。而在 Marvel Studios《銀河守 護隊 3》即將公開上映之際，香港迪士尼樂園亦同時推出一系Marvel粉絲作品列全新商品，包括樹人主題玩具和配件，粉絲們萬勿錯過！入手機械蜘蛛玩具，延續園内刺激體驗到家中。

玩完一整日，換上Marvel主題佈置的火箭餐廳將為賓客補充能量，牆身畫滿日本藝術家Kaz Oomori繪製的Marvel主題壁畫定能讓粉絲滿足。一系列全新的 Marvel主題美食，包括「鐵甲奇俠菠蘿豬扒漢堡套餐」和「無限寶石啫喱梳打」，還有以鐵甲奇俠的人工心臟為靈感的「弦反應能源器玉桂條」，以及限量發聲爆 谷桶、曲奇、檸檬撻及沙士冰新地等一系列樹人主題小食，讓大家全情投入到 Marvel 元宇宙。

若想延續Marvel宇宙的精彩時刻，更可齊齊入住度假區酒店 的 Marvel 超級英雄大本營，參加一系列特備的 Marvel 主題活 動，例如 Marvel 超級英雄立光燈工作坊和Marvel星光野餐派 對等，將好玩心情推至最高峰！ 超級英雄 超級好玩 對於希望釋放內心超級英雄的 Marvel 迷來說，香港迪士尼樂園度假區絕對是必訪的終極目的地，無論你是忠實粉絲，抑或純粹想享受一天的好玩冒險，「Marvel 超級英雄匯」都將為賓客帶來超級好玩體驗！記得於社交媒體以 @HKDisneyland #PowerOfFun 分享你在園內投入 「Marvel 超級英雄匯」的超級好玩相片或短片，即有機會獲官方轉載。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9