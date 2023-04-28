【開心香港】美食市集開鑼　有攤檔推$20番茄麵搭配自家製醬料、贏遊戲送雞蛋仔

▲ 祐興粉麵廠負責人黃禮超。（梁偉榮攝）

政府推出「開心香港」系列活動。未來十個月將聯同多個機構，首場「開心香港」美食市集將於明日（29日）起，一連兩日在灣仔香港會議展覽中心3G展覽廳舉行，主題以環球、華夏和香港地道美食為主，場内有超過100個攤檔，包括雞蛋仔和手工麵；當日即場會有少量門票派發。

▲ 祐興粉麵廠將於市集提供新鮮麵和乾麵供市民選購。（梁偉榮攝）

祐興粉麵廠負責人黃禮超稱，麵廠多年來堅持不添加任何人造色素和防腐劑，惟保存受限制，加上手工製作，生產量少，難以大眾化。今次，他特別推介由義大利去皮番茄製成的番茄麵。黃希望「麵成爲主角」，所以建議只需加入橄欖油或紅蔥油。届時，會場内亦會提供試食價$20的番茄麵，再搭配自家製的慢煮紅蔥油蝦籽醬或四川老師傅炒的麻辣醬。此外，今次會出售各種新鮮麵和素纖麵，包括紫薯、豆漿、番茄等，每包售價$60，每包6個，而蝦籽麵則每包$80。黃表示，通過市集，讓更多市民賞識傳統麵食，同時他們亦能吸取客人意見，獲取新的製作靈感。

黃禮超自2018年接手麵廠，曾推出多種創新口味，包括威士忌、花雕等，反應良好。他指出很多中年及老年人都很願意嘗試，「喜歡吃麵的人都在找不同味道的麵」，很多顧客很長情，一直支持。有一次他們的店鋪曾因疫情而關門一個月。重開後有客人向他表示，她媽媽很喜歡吃麵廠的麵，但因店鋪關門，媽媽還沒來得及吃上就離世。面對傳承手工麵技術，他坦言擔心技術失傳，做麵沒有標準，一切要憑藉師傅的手感，配合當日的濕度和溫度。

▲ 帝日雞蛋仔負責人黃敬德（左）和梁胤庭（右）。（梁偉榮攝）

另一個攤位帝日雞蛋仔，由6位00後的大學生合資數萬元籌備。負責人之一黃敬德表示，今次重點推介抹茶朱古力口味雞蛋仔，配方由他們親自調配，且不含香精，口感煙韌；另有多種口味雞蛋仔（包括抹茶、朱古力、原味）及格仔餅發售，售價介乎20至28元。到時亦會提供免費試食和遊戲，遊戲勝出者即可免費獲贈一底雞蛋仔。被問及做雞蛋仔的原因，他們稱「（雞蛋仔）可連結上一代的情懷，希望雞蛋仔被更多人記得，不會被遺忘」。今次是他們首次擺檔賣雞蛋仔，藉此吸取創業經驗，又説，他們很有信心可回本。一個月前，他們已試用不同配方和食材，試做超過1000底雞蛋仔，相信定能做出好吃的雞蛋仔。

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記者：楊佩瑩