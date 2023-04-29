【有著數】惠康、萬寧、7仔假日有優惠　家庭裝雪糕2件88折

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惠康、萬寧、7-Eleven及yuu公布今周優惠，詳情如正：

惠康（優惠期: 28/4/2023 - 4/5/2023）

全線日韓家庭裝雪糕／雪條，買2件88折

精選瑞士蓮排裝朱古力，第2件半價

維達金裝衛生紙，$61.8/2條，送10包裝紙手巾

萬寧優惠：（優惠期：28/4/2023 - 4/5/2023）

多款個人護理、維他命及染髮產品等現正進行多重優惠！

高露潔全效專業／抗敏專家Pro單支裝牙膏110克買4件送刀嘜純正花生油750毫升2件及姆明摺疊露營椅1件，高露潔／貝齒口腔護理產品買滿$128送雅漬士環保家居清潔濕紙巾（清新檸檬味）110片1件

個人護理產品，買3件滿$99送AXE三重功效洗潔精500毫升2支裝（淳香橙花味）

精選維他命產品買第2件半價

精選女性衛生護理產品買1送1

精選染髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

精選健髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

精選頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝

精選護膚產品買第2件半價

精選面膜產品買2送1

精選沐浴產品買1送1

個人護理產品包括頭髪護理、沐浴、身體磨砂、洗手液、止汗、口腔護理、女士衛生用品、女士脫毛、男士剃鬚、嬰兒沐浴、嬰兒洗髪及嬰兒口腔護理產品（處方藥物及換購品除外）；不包括醫學美容專櫃產品、出位價產品及換購價產品。

上述優惠以價錢較低的一件免費或半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

7-Eleven優惠：

【$9／罐】朝日啤酒500毫升大罐裝（優惠期：26/4/2023 –2/5/2023）

【$8.5／支】道地蜂蜜綠茶／蘋果綠茶／檸檬綠茶／柑桔檸檬／橙紅茶／荔枝紅茶／蜜桃蘋果綠茶／巨峰提子紅茶500毫升膠樽裝（優惠期：26/4/2023 –2/5/2023）

【$12／3件】童星點心麵／闊條麵35-45克 (各款) （優惠期：26/4/2023 –2/5/2023）

【$60／8支】雀巢甜筒 (各款) （優惠期：28/4/2023 –2/5/2023）

【$72／6件】樂天涼快沙冰(各款) ／ "爽"冰凍甜品杯(各款) ／雪見大福雪糕雪米糍(各款) ／宮田雪糕筒(各款) ／固力果巨型甜筒(各款) （優惠期：28/4/2023 –2/5/2023）

部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

yuu 會員首次乘搭Uber 可賺10,000 yuu積分

由即日起至5月21日，yuu會員於yuu App領取優惠碼，然後到Uber指定網頁登記成為新Uber用戶，就可以按「優惠」輸入已領取的優惠碼！只要完成首次Uber行程，yuu會員就可以賺到10,000 yuu積分。

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記者：陳梓蔚